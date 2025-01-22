1 haftada 76 trafik kazası: 6 ölüm, 16 yaralanma

Haftalık trafik raporu:

Haftalık trafik raporuna göre 13 Ocak- 19 Ocak 2025 tarihleri arasında toplam 76 trafik kazası yaşandı. Polis Bülteni’ne göre bu kazaların 5’i ölümle, 16’sı yaralanmayla, 55’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan kişi sayısı 16 olarak kayıtlara geçti.

Kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanmak (22), dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (18), yakın takip (12) ve diğer etkenler (10) olarak sıralandı.

Meydana gelen kazaların neden olduğu toplam hasar miktarı ise 4.122.014 TL olarak belirlendi.

İlçelere göre kaza dağılımı şu şekilde oldu:

Lefkoşa: 16

Gazimağusa: 21

Girne: 24

Güzelyurt: 6

İskele: 9

Trafik denetimlerinde 2 bin 502 sürücüye yasal işlem

Aynı dönem içinde, polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14.253 araç sürücüsü kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 2502 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu suçlardan bazıları şöyle sıralandı:

Sürat: 841

Mobil cihazla tespit edilen sürat: 166

Alkollü araç kullanmak: 74

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 260

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 335

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 150

Muayenesiz araç kullanmak: 84

Sigortasız araç kullanmak: 42

Denetimler sonucunda toplam 229 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.