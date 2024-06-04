1 haftada 73 trafik kazası; 1 ölü, 21 yaralı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu sonucu, toplam 16 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi, 3bin 123 araç sürücüsü ise rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürat ( 892 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 409 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 39 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 221 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 83 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 282 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 83 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 362 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 63 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 71 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 6 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 38 ) ve 844 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 302 araç trafikten men edildi, 13 sürücü ise tutuklandı.