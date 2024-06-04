1 haftada 73 trafik kazası; 1 ölü, 21 yaralı
Polisin haftalık trafik denetimlerine göre, 27 Mayıs- 2 Haziran tarihlerini kapsayan sürelerde Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 73 adet trafik kazası meydana geldi.
Polisin haftalık trafik denetimlerine göre, 27 Mayıs- 2 Haziran tarihlerini kapsayan sürelerde Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 73 adet trafik kazası meydana geldi.
Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 17’si yaralanma ile biten kazalarda 21 kişi yaralandı, 55 trafik kazasında ise maddi hasar meydana geldi.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (14), yakın takip (12) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 552 bin 100 TL olarak kayıtlara geçti.
Kazaların İlçelere göre dağılımında Lefkoşa 27, Gazimağusa 14, Girne 23, Güzelyurt 4, İskele’de ise 5 trafik kazası meydana geldi.
16 bin 267 araç kontrol edildi, 3 bin 123 araç rapor edildi
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu sonucu, toplam 16 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi, 3bin 123 araç sürücüsü ise rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 892 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 409 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 39 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 221 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 83 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 282 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 83 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 362 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 63 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 71 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 6 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 38 ) ve 844 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 302 araç trafikten men edildi, 13 sürücü ise tutuklandı.