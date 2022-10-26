1 haftada 383 vaka, 2 kayıp
Sağlık Bakanlığı 19 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında 4713 test yapıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1 haftalık sürede 383 pozitif vakaya rastlandı.
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Sağlık Bakanlığı 19 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında 4713 test yapıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
1 haftalık sürede 383 pozitif vakaya rastlandı.
19-10-2022- 25-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4713
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 383
Kaybedilen Hasta: 2
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Etiketler : covid