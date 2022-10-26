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1 haftada 383 vaka, 2 kayıp

1 haftada 383 vaka, 2 kayıp

Sağlık Bakanlığı 19 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında 4713 test yapıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1 haftalık sürede 383 pozitif vakaya rastlandı.

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Sağlık Bakanlığı 19 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında 4713 test yapıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 haftalık sürede 383 pozitif vakaya rastlandı.

19-10-2022- 25-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4713 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 383  

Kaybedilen Hasta:  2

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