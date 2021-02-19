1 günde 140 milyon TL’lik iç borçlanma senedi

Maliye Bakanlığı, 10 milyon TL değerinde hazine bonusu ihracı kararının ardından, sabah saatlerinde 40 milyon TL, şimdi de 100 milyon TL’lik “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açtı.

Duyuru, KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlandı.

İhalenin 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşeceği ifade edildi.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara göre ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir.

Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Her iki İhale 25 Şubat saat 10.00’da başlayacak, 12.00’de sona erecek.

İlk ihale vadesi 4 Haziran’da, ikinci ihale vadesi ise 25 Ağustos’ta sona erecek.