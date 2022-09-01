1 Eylül Dünya Barış Günü... Ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenleniyor

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında bugün ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenleniyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, saat 19.30’da ara bölgede yer alan Çetinkaya Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, DSF Genel Sekreteri Pambis Kiritsis konuşma yapacak ve iki toplumlu “Let’s Sing Together” orkestrası konser verecek.

Etkinlik öncesinde Kıbrıslı Türkler saat 18.30’da Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta, Kıbrıslı Rumlar ise Eleftheria Meydanı’nda buluşarak, etkinlik alanına yürüyecek.

Etkinliği organize eden sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm emekçilere seslenilerek, bir araya gelinmesi ve barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam etme mesajı verilmesi çağrısında bulunuldu.