1 ayda yüzde 36 zam!

Serap ŞAHİN

Türkiye’de Temmuz ayı hayat pahalılığı yüzde 3,23 olarak açıklanırken, bu rakam Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 3,51 olarak belirlendi.

İstatistik Kurumu'nun güncel olmadığı, Meclis araştırma komitesi tarafından tespit edilen verilerine göre, 1 aylık hayat pahalılığı yüzde 3,51 olurken, 7 aylık yüzde 37,65 ve bir yıllık yüzde 72,51 değişim gerçekleşti.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetine göre ise Temmuz ile Ağustos ayını kapsayan 1 aylık süre zarfında

gıda, temizlik ve diğer temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatı yüzde 36 oranında yükseldi.

Döviz de bir ayda değişim gösterdi ancak market raflarında yaşanan % 36 oranındaki artış, değişen döviz oranlarıyla uyum göstermedi.

Söz konusu alışveriş sepetindeki 23 üründen 5’inde artış olurken, sadece pirinç fiyatında indirim olduğu gözlemlendi. Sepetteki 17 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.

Öte yandan 1 ayda yüzde 44 artışla YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde zam şampiyonu makarna oldu.

Makarnaya 1 ayda % 44 zam!

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 23 kalem üründen 5 tanesinin fiyatı 1 ayda yükselişe geçti.

Makarna, peynir, yoğurt, un ve tuvalet kâğıdının fiyatları 1 ayda zamlandı, makarnaya yüzde 44 oranında artış gerçekleşti.

Makarna, Temmuz ayında 15,90 TL’ye satılırken Ağustos’ta bu rakam yüzde 44 oranında artışla 22,90 TL’ye yükseldi. Makarna, YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki ürünlerde en fazla zam gelen ürün oldu.

Yüzde 19,83 artışla yoğurt ikinci sırada, peynir yüzde 16,26 artışla üçüncü sıraya, yüzde tuvalet kâğıdı yüzde 15,79’la dördüncü sıraya, yüzde 11,79 artışla un da beşinci sırada yer aldı.

17 ürünün fiyatı sabit kaldı

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 23 kalem üründen 5’ine zam gelirken, 17 ürünün fiyatının sabit kaldığı görüldü.

Sepette bulunan somun ekmek, 1 kiloluk sıvı yağ, Türk kahvesi, yumurta, şeker, tuz, bolibeef, yumuşatıcı, şampuan, sıvı sabun, tavuk, et ürünleri, süt ve kolanın fiyatlarında 1 ayda değişiklik olmadı.

Pirinçte yüzde 7 düşüş

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 23 kalem üründen sadece pirinçte düşüş meydana geldi, 1 ayda yüzde 7 düştü.

Pirincin kampanyada olduğu gözlemlenirken, Temmuz ayında 109,90 TL’ye satılan pirinç, ağustos ayında yüzde 7 oranında düşüş göstererek 101,99 TL’ye raflarda yerini aldı.

Dövizde % 5’e varan artış

Maliyetlerin döviz üzerinden hesaplandığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, 1 ayda gıda sepetinde yaşanan yüzde 36’lık artış, değişen döviz oranlarıyla da uyum göstermedi.

Buna göre Temmuz ayında Euro 35,26 TL iken yüzde 4,11 artışla 36,71’e, 41,64 TL olan Sterlin 1 aylık sürede yüzde 2,73 oranında yükselişe geçerek 42,78 TL’ye yükseldi.

Dolar ise 32,87 TL’den yüzde 1,94 artışla 33,51 TL’ye yükseldi.