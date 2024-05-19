1 araç sürücüsü tutuklandı, 38 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1978 araç sürücüsü kontrol edildi.
Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1978 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 38 araç ise trafikten men edildi.
Süratli araç kullanmak ilk sırada
Trafik denetimleri sonucu rapor edilen trafik suçlarında ise; 346’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak ve 66’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.