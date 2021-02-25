'1.500 TL için şu ana kadar 12 bin 700 başvuru'

Başbakan Ersan Saner, hükümetin kapanma döneminde zarar gören çalışanlara ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 kişi başvurduğunu söyledi. Kendi namına çalışan 2215 işveren ile 10485 çalışanın başvurduğunu açıklayan Saner, bu rakamların “kabul edilebilir” oranda olduğunu ifade etti. Ödemelerin kapanmadan en çok zarar görenlere ödeneceğini kaydeden Saner, başvuruların değerlendirileceğini belirtti.