1.5 yılda TL eridi…

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kısıtlandırılan geçişlerin üzerinden bir buçuk yıl geçti… Bir buçuk yıl önce geçiş noktaları kapandığında 6,87 TL olan 1 Euro, bugün 10.41 TL oldu

COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Şubat 2020’den itibaren kapalı olan barikatların, 4 Haziran’dan itibaren açılacak olmasına ilişkin karar, hem ‘barış’ hem de ‘ekonomiye’ katkı beklentisini de artırdı.

Yaklaşık 1.5 yıllık sürede, Türk Lirası döviz karşısında eridi. Yaşanan değer kaybı resmi verilere yansırken, özellikle Kıbrıs’ın kuzeyini de güneye kıyasla daha ‘cazip’ hale getirdi.



KKTC Merkez Bankası verilerine göre; geçiş noktalarının kapandığı gün olan 29 Şubat 2020’de Euro 6.87 TL’ydi. Sterlin 8.04 TL’ye, Dolar ise 6.23 TL’ye denk geliyordu.

NEYDİ, NE OLDU? 29 ŞUBAT 2020: 2 HAZİRAN 2021 Euro: 6.87 TL Euro: 10.41 TL Sterlin: 8.04 TL Sterlin: 12.11 TL Dolar: 6.23 TL Dolar: 8.51 TL

YENİDÜZEN- özel

Adada karşılıklı geçişlerin yeniden başlaması kararı, hem ‘barış’ hem de ‘ekonomiye’ katkı beklentisini de artırdı.

29 Şubat 2020’den bugüne kadar geçen yaklaşık 1.5 yıllık sürede, Türk Lirası döviz karşısında eridi.

Yaşanan değer kaybı resmi verilere yansırken, özellikle Kıbrıs’ın kuzeyini de güneye kıyasla daha ‘cazip’ hale getirdi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; geçiş noktalarının kapandığı gün olan 29 Şubat 2020’de Euro 6.87 TL’ydi.

Sterlin 8.04 TL’ye, Dolar ise 6.23 TL’ye denk geliyordu.

15 ayın ardından Euro 3.54 TL, Sterlin 4.07 TL, Dolar ise 2.28 TL arttı.

Döviz ve TL arasındaki uçurum fark, dudak uçuklattı.

YENİDÜZEN, 29 Şubat 2020’ye kıyasla dünkü döviz kurlarını yorumladı.

En fazla kayıp Sterlin’de…

Resmi verilere göre; Türk Lirası en fazla değer kaybını Sterlin’de yaşadı.

29 Şubat’ta 8.04 TL olan Sterlin, dün günü 12.11 TL’den kapattı.

Sterlin’de 15 ayda yaşanan artış 4.07 TL olarak kayıtlara geçti.

Euro 6.87 TL’den 10.41 TL’ye…

Sterlin’in ardından döviz kurlarında en fazla yükseliş Euro’da yaşandı.

Kıbrıs’ın güneyinde kullanılan para birimi olarak düşünüldüğünde Euro, TL karşısında 3.54 TL arttı.

29 Şubat’ta 6.87 TL olan Euro, dün 10.41 TL’den işlem gördü.

En az artış dolarda…

Dövizde hatırı sayılı yükseliş yaşansa da en az kur artışı Dolar’da oldu.

Barikatların kapandığı gün 6.23 TL olan Dolar, dün 8.51 TL’ydi.