Zanlı Müfettiş, ‘tutuklu yargılanacak’

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan polis müfettişi G.Ç, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi. Mahkemede zanlı müfettişin işlediği suçun 15 yıla kadar hapislik öngördüğünü söyleyen Polis, zanlının Kıbrıs’ın güneyinde ABD elçiliğine başvuru yapıp 10 yıllık vize aldığını söyledi… Vizenin geçerli olduğunun altını çizerek kaçma ihtimalime işaret etti Zanlı müfettişin rüşvet talep ettiğine ilişkin ses kaydı olduğunu söyleyen Polis, tutuklandığında ‘Bırakın istifa edip, çekip gideyim’ dediğini de mahkemeye aktardı, ‘tutuklu yargılanma’ istedi. Mahkeme zanlı müfettişin 2 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan polis müfettişi G.Ç, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

G.Ç’nin bugün yeniden çıkarıldığı mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları aktardı.

Zanlı müfettişin 2016 yılı ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne’de Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa, Görevi Kötüye kullanma ve Suçla ilgili aklamak iddiası ile soruşturma başlatıldığını söylen Kızıltuğ, 90 kişiden ifade alındığını ve zanlının tahkikata etki etme olasılığı kalmadığını belirtti, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

‘İşlediği suçlar 15 yıla hapislik cezası öngörüyor’

Kızıltuğ, zanlının işlediği suçların 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyleyerek, TC, KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini mahkemeye aktardı. Zanlının Kıbrıs’ın güneyinde ABD elçiliğine başvuru yapıp, 10 yıllık vize aldığını söyleyen Kızıltuğ, vizenin geçerli olduğunun da altını çizdi.

Polis: Tutuklandığında ‘Bırakın istifa edip, çekip gideyim’ dedi

Kızıltuğ, zanlının rüşvet talep ettiğine ilişkin ses kaydı olduğunu söyledi, ayrıca zanlının tutuklandığında ‘Bırakın istifa edip, çekip gideyim’ dediğini mahkemeye aktardı. Zanlının avukatları Derviş Akter, talebe itiraz etti ve yeterli şahadet olmadığını savundu.

Mahkemede yeminli şahadet veren G.Ç hayatını yolsuzluklara ve hukuka adadığını söyleyerek, her celseye geleceğini ve kendisine kurulan komploya karşı mücadele vereceğini ileri sürdü. G.Ç’nin oğluyla tatile gitmek için vize aldığını ileri sürdü. Savcı, zanlının tutuklu, avukatı ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, huzurundaki tüm şahadete ve suçlarına ciddiyetine değerlendirerek, zanlının 2 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)