“Üniversite öğrencilerinin KKTC’ye giriş çıkışları ve öğrenci izinleri” konusunda, üç bakanın katılımıyla çalışma toplantısı yapıldı.



Başbakan’ın talimatıyla üç buçuk ay önce başlatılan ve öğrencilerin eğitimlerinin devamlığını sağlama, takibini yapma ve okula devam etmeyip çalışan öğrencilerin belirlenmesini amaçlayan çalışmayla öğrenci ikamet belgesiyle ülkede bulunan kişilerin ayıklanarak, hem sistemden hem de ülkeden uzaklaştırılabilmesi hedefleniyor.



Üç bakan, yayımlanacak ortak genelgeye son şeklini vermek üzere bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in yanı sıra bazı üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle bürokratların katıldığı toplantı öncesinde bakanlar basına açıklama yaptı.



BEROVA: “15 ÜNİVERSİTEDE 93 BİN ÖĞRENCİ”



İlk konuşmayı yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, yükseköğrenimin KKTC’nin en önemli alanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bugün ülkede faaliyet gösteren 15 üniversitede 93 bin civarında öğrenci bulunduğunu söyledi.



Berova, yıllar içerisinde yükseköğrenim alanında kaydedilen ilerlemenin ülke nüfusunun neredeyse üçte biri oranında yükseköğrenim öğrencisine hizmet verir noktasına gelinmesinden anlaşılabileceğini belirtti.



“AMAÇ ADA İÇERİSİNDE NEREDEYSE KAYIP KİŞİLERİ HEM SİSTEMDEN HEM DE ÜLKEDEN UZAKLAŞTIRABİLMEK”



Hükümetin iktidara gelmesinin ardından yükseköğrenim alanında çeşitli çalışmalar yapıldığını, Yükseköğretim Yasası’nda değişiklikler yaptıklarını anlatan Berova, yükseköğrenimdeki kalitenin yükseltilmesi ve sürdürülebilir, geleceğe güvenle bakan bir planlama yapılmasının herkesin isteği olduğunu ifade etti.



Yükseköğrenimde bir dizi sorun olduğunu ve bunların aşılması için ortak bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Berova, son yıllarda KKTC’de eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde çok önemli pozisyonlara gelen öğrencilerle gurur duyduklarını da vurguladı.



Berova, bu kadar büyük alanda bazı sorunların ortaya çıkmasının da kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, “Bu sorunların aşılabilmesi amacıyla ülkede eğitim gören öğrencilerin, eğitim devamlılığını sağlama, okula devam durumlarının takibini yapmak ve devamsızlık yapmak suretiyle ülkemizde başka alanlarda iş gören, öğrenci ikamet belgesiyle adada bulunan kimselerin ayıklanarak, hem sistemden hem de ülkeden uzaklaştırılabilmesi için çalışma başlattık” dedi.



“HAZIRLADIĞIMIZ GENELGE TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, Başbakan’ın talimatıyla, kendisi, İçişleri Bakanı ve Çalışma Bakanı’nın iş birliğiyle yaklaşık üç buçuk aydır ülkede öğrenci belgesiyle bulunan ancak üniversitelerde devamlılığı olmayan, ada içerisinde neredeyse “kayıp” olarak nitelenebilecek kişilerin tespiti ve bundan sonra adaya gelecek öğrencilerin de takibini yapabilmek adına başlattıkları çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.



Bu çalışmaların sonucunda üç bakanlık ortak bir genelge hazırladıklarını ifade eden Berova, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda üniversite temsilcileri ve bürokratlarla bu genelge üzerinde ortak noktada buluşmayı amaçladıklarını kaydetti.



“GENELGEYİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURACAK”



Berova, bugünkü çalışmanın devamında ortaya çıkacak genelgeyi İçişleri Bakanlığı’nın duyuracağını ve hayata geçireceğini dile getirdi. Berova genelgenin temel amacının “öğrencilerin kayıtlarının takibini yapabilmek ve öğrencilerin okullardaki devamlılığını sağlamak, devamlılığı olmayanların da sistemden ve adadan uzaklaştırılmalarını sağlayarak, yükseköğrenimi daha kaliteli ve üst seviyeye getirebilmek” olduğunu vurguladı.



SANER: “ÇALIŞMA İLE İKAMET İZİNLERİNİN BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, ada ülkelerinde ekonominin en önemli itici sektörlerinin hizmet sektörleri olduğunu belirterek, KKTC’de de en fazla girdi sağlayan sektörlerin turizm ve eğitim olduğunu söyledi.



Hizmet sektörlerinin bu kadar önemli olduğu bir ortamda, ekonomiye katkı sağlayan sektörlere yönelik çalışmalar yapmak zorunda olduklarını ifade eden Saner, bu çerçevede konuyla ilgili üç bakanlığın, Başbakan’ın talimatıyla bir araya gelerek sorunları çözmek için birtakım fikirler ürettiklerini ve bu fikirleri paylaşarak birlikte sahip çıkacakları bir zemine taşımak için bugünkü toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.



Saner, ekonominin en önemli girdilerinden olan eğitimde üç temel unsurun sorun yarattığını dile getirerek, bu sorunların gerek üniversitelerin geleceğini gerekse ülkeyi sıkıntıya sokacak noktalara gelmesine izin vermemek için genelge hazırladıklarını anlattı.



İKAMET, ÇALIŞMA, İŞ KURMA İZİNLERİ…



Saner, öğrencilerin şu anda ülkede, ikamet izni, çalışma ve iş kurma izni olmak üzere üç farklı koşulla bulunabildiğini anlatarak, bakanlığıyla ilgili olan çalışma ve ikamet izninin karıştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.



EVREN: “ÜNİVERSİTELERİN KKTC’DEKİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK“



İçişleri Bakanı Kurtlu Evren ise ülkenin ekonomisi için en önemli sektörün eğitim olduğuna inandığını belirterek, bugün 93 bin yarın belki 100 bini aşacak öğrenci potansiyeliyle üniversitelerin KKTC’deki öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.



Üniversitelerin sadece eğitim vermediğini, gelen öğrencilerin yaşamını sürdürürken ülkeye sağladığı katkıların önemine işaret eden Evren, üniversitelerin direkt veya dolaylı olarak farklı bir dizi sektöre de katkı sağladığını belirtti.



Evren, İçişleri Bakanlığı olarak kendi bakanlığını ilgilendiren kısmın 100 bin civarındaki öğrencinin ülkeye giriş ve çıkışlarının yanı sıra, buradaki kalış sürelerinde neler yaptıklarının denetim altında, kontrollü olmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.









