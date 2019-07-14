Zekai Altan

Türkiye’de şehirlerarası yolculukta verilen molalara bayılırım. Belki de sırf bu molaları yaşamak için yolculuk yaparım. Bu molalar sanki beni bu yolculuğa teşvik eder gibi olur. Oturduğun yerde uyuştuktan ve biraz sıkıldıktan sonra bir anda bilmem hangi dinlenme tesislerinde mola verilme anonsu herşeye değer. Ve ince belli bir cam bardakta demli çay ve yanında yiyebileceğin basit bir simit, yanında siyah zeytini ile içeceğin bir çorba veya Türk mutfağına özgü basit yiyecekler. Benim için inanılmaz bir lezzet ve keyf. Kıbrıs’ta böyle bir yolculuk ve mola verilecek yerler olmasa da bize göre uzun sayılan yolculuklarda yol üzerinde böyle mekânlar da vardır. Lefkoşa’dan Karpaz’a gidip gelirken genelde marketlerde durup atıştırmalık yiyecek ve içecekler alarak yolculuğa devam ederiz. Birgün eşim otele tavuk çevirme yani ızgara tavuk ve magarına getirdi ve bana bunu nereden aldığını söyledi. Ve bana “yol üzeri bir mekan buldum. Tam sana göre. Küçük, temiz ve lezzetli mönüler servis ediyor” dedi. Adı da Yolluk Tavuk Çevirme.

Mekân

Yolluk Tavuk Çevirme, Cihangir ( Abohor) köyüne dönen yol ayrımın olduğu yerde. Burada sıralı dükkânlar var. Terzi, market ve kahvaltılık servisi veren küçük mekânlar. Yolluk Tavuk Çevirme küçük bir mekân. Dar bir salon ve içerisinde banko ile ayrılan mutfak bölümü. Masa ve sandalyeler de mekân uygun. Kısa süreli yemek veya yolluğunuzu almak için bekleyeceğiniz kısa süre için oturup beklemeniz için. İşletmeci Hülya hanım ve yanında da Yalçın. Her ikisi de güleryüzlü. İşlerini severek yapıyorlar. Ciddi bir emek ve özveri ile çalışıyorlar. Mekan temiz ve hijyenik. Tüm yiyecekler kuralına göre muhafaza ediliyor. Mekânın önünde dönen ızgara tavuklar hemen göze batar. Hep yazıyorum güleryüzlü ve sıcak bir ortamda lezzetli yiyecekleri böyle büyük restorantlarda aramayın diye. Bu küçük mekânlarda güler yüzü de lezzeti de hizmeti de bulabilirsiniz. Eşim bana bu haberi verince ilk fırsatta buraya uğramayı hedefledi. Zaten yolumuz da üzerinde. Lefkoşa’dan sevgili Bahire halamın cenaze töreninden dönerken burada kısa bir mola verdik. Amaç, yemek hazırlama şansımız olmayacağı için buradan tavuk ızgara ve magarına yemekti. Hatta burada yemek yerine paket yaptırıp otelde yemek için. Bu mekânın da en önemli özelliği bu. Özellikle Karpaz’a giderken kısa bir mola ile burada yemek yemeniz yanısıra evinize de götürebileceğiniz bir paket servisin verilmesi.

Mönü ve Lezzet

Mönüsü böyle çok zengin değil. Ancak lezzetli. Sunduğu mönüler tavuk magarına ve salata, tavuk kanat çips, tavuktan yapılmış Kıbrıs köftesi. Kıbrıs mutfağında “ayak köftesi” de denir. Ve tavuk dolma. Tüm bu yiyecekleri ister burada oturarak isterseniz evinize paket servisi olarak da götürebilirsiniz. Biz eşimle otele bütün bir tavuk paket siparişi verdik. Ve oturup tavuk dolma ile tavuk ile yapılan Kıbrıs köftesini yedik. Oldukça lezzetli. Tavuk kıvamında ızgaralandı. Kıbrıs köftesi de tavuk dolma ile ayrı bir tat. Garnitür olarak da pilav, kızartılmış badadez ve salata. Yanında da bir kutu kola. Burada ödeyeceğiniz fiyatlar ise paket servisi olarak bütün tavuk, magarına ve salata 25 TL. Tavuk kanat, çips ve bir kutu kola 25 TL. Kıbrıs köftesi, çips, salata ve kola 20 TL. Servis yarım tavuk, magarına, salata ve kola 20 TL. Tavuk dolma, çips, salata ve kola 30 TL. Evet yolunuz buraya düşerse kısa bir kahve molası vererek lezzetli bir mönüyü tatabilirsiniz veya paket yaptırarak evinizde ağız tadı ile yiyebilirsiniz. Fiyatları da makul. Yol üzeri önerebileceğim bir mekan.

TEL: 0533 886 50 57 – 0533 840 52 04

SERVİS SAATLERİ: SAAT 11.00 – 21.00

ADRES: CİHANGİR (ABOHOR)