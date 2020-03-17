Başbakan Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü.

Görüşmeye , Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, zor bir dönemden geçildiğini ve ekonomik sektörlerin temsilcileri olarak toplumun sağlığının öncelik olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun coronavirüs konusunda sürekli tedbir aldığını kaydeden Çağıner, KKTC’nin diğer ülkelere nazaran bir adım önde olduğunu ifade etti ve salgının yayılmadan üstesinden gelinebileceğine inandığını belirtti.

Çağıner, hükümetin aldığı kararların arkasında olduklarını söyledi.

Dimağ Çağıner, “Seçimlerin ertelenmesi öngörülüyor. Arkasındayız. Seçim kaygısı ile karar alınmamalı, ki bu hassasiyetle karar alınıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi arzusundayız” dedi.

Minimum şekilde yaşanabilecek ve sosyal ihtiyaçlara cevap verecek tedbirler talep eden Çağıner, karar alınırken tereddüt edilmemesi ve sosyal devlet mantığı ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC’de zor bir dönemden geçildiğini, salgının bütün dünyayı sardığını ve süratle yayıldığını ifade etti.

İşyerlerinin kapatıldığını ve bunun da ekonomik etkilerinin olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, ancak halkın sağlığının ve geleceğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Başbakan Tatar, tedbirlerin zamanında alınmasının önemine işaret etti ve bunu da yaptıklarını hatırlattı.

KKTC’nin dışarısı ile bütün bağlarının kesildiğini kaydeden Başbakan Tatar, İngiltere’den gelenlerin gözlem altında olması gerektiğini söyledi.

Vaka sayısının yediye yükseldiğini belirten Başbakan Tatar, beşinin Alman, ikisinin de KKTC vatandaşı olduğunu, virüsün KKTC’den yayılmadığını, riskin dışarıdan geldiğini anlattı.

Sosyal medyanın bu noktada önemli olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, telkin yolu ile çağrı yaptıklarını, vatandaşların ise ihtiyaçlarını gidermelerinin ardından evlerine dönmelerini, topluluklarda bulunmamalarını istedi.

Kıbrıs'a İngiltere’den gelenler olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, charter sefer düşüncesinde olduklarını, İngiltere’den gelecek olanların bir otel kiralanarak 14 gün otelde gözlem altında tutulacağını aktardı.

Başbakan Tatar, İngiltere’den bu günlerde KKTC’ye gelenlerin de anne baba dahil kimse ile görüşmemesi, kendilerini saklaması, tedbirli davranması ve halk içinde gezmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu süreci en iyi şekilde yönetmek için her türlü çalışmanın yapıldığına işaret eden Başbakan Tatar, bu noktada birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Başbakan, önümüzdeki günlerde ekonomik ve mali çalışma tablosunun da değerlendirileceğini ifade ederek, “hep birlikte hareket edip yol haritası çizmek hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Toplumsal desteğin önemini vurgulayan Tatar, “Halk bizimle beraber hareket etmeli. Çağrılara saygı göstermeli. Dünya’ya burada bir halk olduğunu ve dünyada yer alacağını gösterme durumundayız” dedi.

Başbakan Tatar, hükümetin doğru kararlar aldığı düşüncesinde olduğunu belirterek, aynı inançla devam etmenin önemine işaret etti.

Tatar, gelişmelere bağlı olarak tekrar değerlendirme yapılacağını da söyledi.

Gerekli denetimlerin yapıldığını da kaydeden Tatar, büyük bir sıkıntı olacağını düşünmediğini, ancak halkın geleceği için sokağa çıkma yasağının da değerlendirilebileceğini ifade etti.