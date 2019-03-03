“YÖDAK karar vermeli, askıya mı aldı, iptal mi etti?”

Ayşe GÜLER

Yükseköğrenimde 6 üniversitenin ‘kuruluş izninin’ YÖDAK tarafından askıya alınması, 3 üniversitenin daha mercek altında olması masaya yatırılıyor.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bu hafta bir araya gelecek.

YENİDÜZEN’e süreci değerlendiren Eğitim Bakanı Özyiğit, YÖDAK’ın üniversite kuruluş izinlerini iptal mi ettiği, yoksa askıya mı aldığına karar vermesi gerektiğini dile getirdi, “Bize gelen bilgi, izinlerin askıya aldığı şeklidir. Askıya almak, ‘bu üniversiteler belli ki istenen ve beklenen şartları yerine getiremedi. Yarın getirirse, kaldığı yerden işlem devam eder’ demek” şeklinde konuştu.

Özyiğit, bu koşullarda bakanlığın ‘bekleme’ aşamasında olduğunu işaret etti.

Uzaktan eğitim veren Netkent Üniversitesi ile yaşananlara ve alınan ara emrine de değinen Özyiğit,

mahkemenin bu konuda bir an önce karar vermesi gerektiğini, ara emrinin mevcut durumu koruduğunu kaydetti.

“İlgili komitede izin bekleyen 3 üniversite var”

Özyiğit, üniversitelerin ön açma izinlerinin YÖDAK, DPÖ, İçişleri Bakanlığı’nın da temsilcilerinin yer aldığı bir kurul tarafından verildiğini söyledi.

Daha önceki yasaya göre; ön izin verildikten sonra, iki yıl içinde yerine getirilmesi gerekenlerin hayata geçmesinin ardından izinlerin YÖDAK tarafından verildiğini hatırlatan Özyiğit, şu anda mevcut yasaya göre Bakanlar Kurulu tarafından, Meclis’e sevk edildiğini belirtti.

Özyiğit, Meclis’in ilgili komitesinde şu anda izin bekleyen 3 üniversite olduğunu kaydetti.

“Netkent Üniversitesi ile ilgili mahkeme bir an önce karar vermeli”

Özyiğit, bir süre önce uzaktan eğitim veren Netkent Üniversitesi ile yaşananlara değinerek şöyle devam etti: YÖDAK bu konuda bir karar aldı, iznini iptal ettiğini duyurdu. Biz YÖDAK’ın gerekçeli kararını beklerken, Savcılıkla görüşelim dedik. Bu arada bize ilgili üniversite tarafından, konuyla ilgili ara emri alma girişiminde bulunduğu belirtildi. Kararı değerlendirme sürecinde iken, ara emri alındı.

Mahkemenin bu konuda bir an önce karar vermesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, ara emrinin mevcut durumu koruduğunu kaydetti.

“Büke ile bir araya geleceğiz”

Özyiğit, YÖDAK Başkanı Prof. Dr Akile Büke ile bir görüşme talebi olduğunu da ifade ederek, hafta başında muhtemelen bir araya geleceklerini aktardı.

Büke ile yapacağı toplantıda söz konusu gelişmelerle ilgili daha geniş bilgi alacağını dile getiren Özyiğit, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını sözlerine ekledi.