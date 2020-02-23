Yıldırım'da ev yangını

Yıldırım köyünde bu sabaha karşı Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta odun sobasından sıçradığı tahmin edilen kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yandı.

Yangında dumandan etkilenen Süleyman Şanverdi, (E-44), Fikret Şanverdi (K-40), Hüseyin Şanverdi (E-16) ve Ayşenur Şanverdi (K-3) tedbir amaçlı olarak Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DA 29 BİN 800 DOLAR

Ercan Havalimanı’nda dün C.C.Ç. (E-37), tasarrufundaki 29 bin 800 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

GELİNCİK’TE ARAÇ YANGINI

Gelincik köyünde Bilal Çiçek (E-26) yönetimdeki DK 192 plakalı araç, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik arızasından dolayı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DAKİ KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Mağusa’da kayıp olduğu bildirilen Murat Topaloğluları (E-32) bulundu. Soruşturma devam ediyor.