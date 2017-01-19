Yeni ilaç ihalesine kadar ilaç sıkıntısı

YENİDÜZEN’e ulaşan hastalar, Sağlık Kurulu kararı ile romatizma hastalarına temin edilen ‘Enbrel’ isimli ilacın, piyasada bulunmasında sıkıntılar yaşandığını savundular İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan ise şu anda piyasada bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını ancak romatizma ilacı olarak kullanılan Enbrel’in birer aylık olarak hastalara temin edildiğini söyledi. Soyalan, yeni ilaç ihalesinin de 8 Şubat’ta çıkılacağını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Sağlık Kurulu kararı ile romatizma hastalarına temin edilen ‘Enbrel’ isimli ilacın, piyasada bulunmasında sıkıntılar yaşanıyor.

YENİDÜZEN’e ulaşan hastalar fiyatı oldukça pahalı olan ilacın, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin depolarında kalmadığını savundu.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan ise şu anda piyasada bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını ancak romatizma ilacı olarak kullanılan Enbrel’in birer aylık olarak hastalara temin edildiğini söyledi.

Soyalan, yeni ilaç ihalesinin de 8 Şubat’ta çıkılacağını açıkladı.

Öte yandan Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ise Enbrel ilacının piyasada olduğunu, temini konusunda sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan: Yeni ihaleye 8 Şubat’ta çıkılacak

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan ise şu anda piyasada bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını ancak romatizma ilacı olarak kullanılan Enbrel’in birer aylık olarak hastalara temin edildiğini söyledi.

Soyalan, yeni ilaç ihalesinin 8 Şubat’ta açılacağını ifade etti.

Enbrel’in Sağlık Kurulu kararı ile hastalara verildiğini dile getiren Soyalan, sigortalı olan hastaların ilaç ödemesinin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapıldığını yapmadığını diğer hastalardan ücret alındığını kaydetti.

Soyalan, ilacın diğer romatizma hastalarına temin edebilmesi için birer aylık olarak verildiğini de sözlerine ekledi.

Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal: Piyasada bulunuyor, sıkıntı yok

Öte yandan Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ise Enbrel ilacının piyasada olduğunu, temini konusunda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Süzal, bu tarz ilaçların Sağlık Kurulu raporu ile hastalara verildiğini de ifade ederek, yeni ilaç ihalesine de çıkıldığına dair bilgi verdi.