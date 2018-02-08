Yedi çeyrek finalist belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde dün 7 karşılaşma oynandı. Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, K.Kaymaklı, Merit A. Yeşilova ve Yenicami çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kupada 2. Tur bugün tamamlanacak. Sonuçlar ve program şöyle:

G.Birliği – Lefke: 2-1

Baf ÜY – Hamitköy: 10-0

Mağusa TG – Dumlupınar: 3-0

Cihangir – Türk Ocağı: Normal süre 1-1, 6-5 Penaltılarla Cihangir

K.Kaymaklı – Ozanköy: 3-2

Merit A. Yeşilova – Yalova: Normal süre 1-1, uzatmalar 2-2, penaltılarla 5-4 Yeşilova

Yenicami – Doğan TB: Normal süre 2-2, uzatmalar 3-3, Penaltılarla 6-5 Yenicami

BUGÜN

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – GAÜ Çetinkaya (18.00)

Serhan Şimşek