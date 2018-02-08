Yedi çeyrek finalist belirlendi
Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, K.Kaymaklı, Merit A. Yeşilova ve Yenicami çeyrek finale yükselen ekipler oldu
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde dün 7 karşılaşma oynandı. Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, K.Kaymaklı, Merit A. Yeşilova ve Yenicami çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kupada 2. Tur bugün tamamlanacak. Sonuçlar ve program şöyle:
G.Birliği – Lefke: 2-1
Baf ÜY – Hamitköy: 10-0
Mağusa TG – Dumlupınar: 3-0
Cihangir – Türk Ocağı: Normal süre 1-1, 6-5 Penaltılarla Cihangir
K.Kaymaklı – Ozanköy: 3-2
Merit A. Yeşilova – Yalova: Normal süre 1-1, uzatmalar 2-2, penaltılarla 5-4 Yeşilova
Yenicami – Doğan TB: Normal süre 2-2, uzatmalar 3-3, Penaltılarla 6-5 Yenicami
BUGÜN
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – GAÜ Çetinkaya (18.00)
Serhan Şimşek
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Etiketler : Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası
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