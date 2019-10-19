Üniversitelerle birlikte cazibesi artan Güzelyurt Bölgesine yaşanan sıkıntılı ortamlara rağmen yatırımcı ilgisi sürüyor.

Ülkemizin 30 yılı aşan köklü ve deneyimli kuruluşlarından Yapım İnşaat Kalkanlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı yakınına 88 konut 12 işyerinden oluşan çağdaş bir yaşam alanı kuruyor.

Güzelyurt Sunset Valley olarak adlandırılan yeni yaşam alanı için ilk tanıtım dün öğleden sonra üniversite kampüsü içinde yer alan Sega Fredo Cafe de yapıldı.

Bölge insanının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde konuşan Yapım İnşaat Ltd. Direktörü Tekin Köse, istikrar ve güvene dayalı bir büyüme stratejisi ile 1988 yılından günümüze binlerce insanımıza yüksek kalitede konforlu yaşam alanları ve bol kazançlı iş ortamları sunmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Her koşulda müşteri mutluluğuna verdikleri özel önem nedeniyle yatırımlarına AB kalite standartları güvencesi sunduklarını belirten Köse, Güzelyurt Bölgesi’ne hayat veren ODTÜ Kalkanlı’ya yakışır; iç mimarisinden modern çevre düzenine, sağlıklı mutlu ve huzurlu yaşam için her türlü gereksinimi bünyesinde taşıyan “ modern bir yaşam vadisi” sunduklarını kaydetti.

Bölge insanının enerjisi ve motivasyonunu arttırdı

“Sunset Valley ” Güzelyurt için yoğun bir Ar-Ge çalışması ile işe başladıklarını, yakın bir gelecekte tamamlamayı hedefledikleri bu yeni yatırımı bundan önceki yatırımlarında olduğu gibi en makul en hesaplı ödeme avantajları ile satışa sunduklarını ifade eden Tekin Köse, daha ilk adımdan kendilerine yakın ilgi ve enerjileriyle büyük motivasyon sağlayan bölge insanına ve üniversite yetkililerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Etkinlik, canlı müzik eşliğinde konuklara özel ikramlarla noktalandı. (Lha)