Mahkemede konuşan polis memuru Cemile Özfadıl, zanlı N.C.’nin ülkede öğrenci izni ile kaldığını, U.C.’nin turist, D.B.’nin öğrenci, S.A.’nın ise çalışma izinli olarak bulunduğunu belirtti.

Devrim DEMİR

Alınan bir ihbarı değerlendiren Mali Şube ekipleri, Girne’de FEO Elegance sitesinde bir daireye operasyon düzenledi.

Sitede yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 2 kişinin sorgusu sonrası, aralarında sorumlularının da bulunduğu 2 kişi daha Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Aleyhlerinde başlatılan soruşturmanın tamamlanması ile zanlılar dün teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Cemile Özfadıl, zanlı N.C.’nin ülkede öğrenci izni ile kaldığını, U.C.’nin turist, D.B.’nin öğrenci, S.A.’nın ise çalışma izinli olarak bulunduğunu belirtti.

Polis, işlenen suçun ciddiyetine değinerek ağır cezalık bir suç olan ‘yasa dışı bahis’ davasının 2 yıla kadar hapisliği ve 50 bin Euro’ya kadar para cezası içeren bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların ülkedeki statülerini değerlendirerek N.C’nin 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Dündar, zanlılar U.C ve D.B’nin 20 şer bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, S.A’nın ise nakit 150 bin TL teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Polis: ATM’lerden çekilen yüklü miktarda paralar var

Yardımcı tahkikat memuru Cemile Özfadıl, N.C, U.C, ve D.B’nin Şans Oyunları Yasası’na aykırı birçok bahis sitesine finans hizmeti sağladıklarını, S.A’nın ise sorumluları olduğunu aktardı.

Zanlıların bahisten elde ettikleri paraları S.A’ya teslim ettiklerini kaydeden polis memuru Özfadıl, meseleyle ilgili bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard disk gibi emarelerin toplandığını belirtti.

Özfadıl, zanlı 1 ve 2’nin birçok ATM’den yüklü miktarda para çektiği ve bu paralarla bir araca bindiklerinin kamera görüntülerini tespit ettiklerini ifade etti.

Yapılan ilk soruşturmanın ardından 4 farklı adrese operasyon yapıldığını kaydeden Özfadıl, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlıların etki etme olasılığının kalmadığını kaydetti.

Ülkede öğrenci ve turist statüleri var

Polis memuru Cemile Özfadıl, zanlı N.C.’nin ülkede öğrenci izni ile kaldığını, U.C.’nin turist, D.B.’nin öğrenci, S.A.’nın ise çalışma izinli olarak bulunduğunu belirtti.

Özfadıl, ileride yargılanacak olan zanlıların aleyhlerine getirilecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.