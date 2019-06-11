Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Girne’de 6 Haziran’da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen M.M.T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görev yapan polis memuru, zanlının Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele turistik amaçla geldiğini, otelin kumarhanesine 9 adet 50 TL’lik sahte banknot vererek 10 adet oyun fişi aldığını söyledi. Kumarhanede görevli personellerin paraların sahte olduğunu anlaması üzerine olayın polisin bilgisine geldiğini belirten polis, zanlının hemen tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının kaldığı 418 numaralı odanın inceleme altına alındığını belirterek, yapılan araştırmada 10 adet daha sahte 50 TL’lik banknot bulunduğunu dile getirdi. Zanlının söz konusu paraları Türkiye’den ülkeye geldiği sırada yanında getirdiğini belirten polis, zanlının meseleyle ilgili polise gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 4 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek, mahkemenin uygun gördüğü bir teminat şartına bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının yasal statüsü olmamasını dikkate alarak 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.