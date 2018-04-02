Yapay zekanın dâhileri Turkcell’in Teknoloji Zirvesi’nde buluşuyor

Turkcell’in düzenlediği Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği Teknoloji Zirvesi, 4 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını açıyor. ‘Türkiye. Bugün. Şimdi.’ sloganıyla başlayacak zirve, yapay zekanın ‘Einstein’ları başta olmak üzere 100’e yakın fikir önderini bir araya getiriyor.

2010 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin marka etkinliği haline gelen Teknoloji Zirvesi, yine ses getirecek konu ve konuşmacıları bir araya getiriyor. Bu yıl ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganıyla açılacak zirvede, Türkiye’nin teknolojide geldiği konum ve Türkiye’nin neleri başardığı masaya yatırılacak.

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez’in katılacağı zirvenin bu yılki konuşmacıları arasında yapay zeka konusunda dünyanın öncü isimlerinden Profesör Stuart Russell, GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd, IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High ile TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio yer alıyor.

Bugüne kadar 700’e yakın yerli ve yabancı fikir önderini ağırlayan ve eş zamanlı oturumlarla toplamda 35 bini aşkın ziyaretçi ile 450 bin takipçinin dijital platformdan izlediği Teknoloji Zirvesi’nin bu yıl da 100 binlerce kişiye ulaşması bekleniyor.

Turkcell tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin marka etkinliği haline gelen Teknoloji Zirvesi, 4 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek etkinlik, ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganıyla başlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılacağı zirve, tüm iş dünyası ve teknoloji severleri bir araya getirecek. Zirvede gelecek yerine teknolojinin şu anı, bugünü ele alınacak, günümüzdeki fırsatlar ve Türkiye’nin teknolojik atılımları anlatılacak. Zirve gün boyunca 30’dan fazla oturuma ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, birbirinden değerli yerli ve yabancı 100’e yakın fikir önderini dinleme şansına sahip olacak.

‘Türkiye neleri başarıyor?

Teknoloji Zirvesi’nin ana teması ‘İnsan için teknoloji’ ve ‘Türkiye yapar’ olacak. Zirvede, Türkiye’nin teknolojide geldiği konum ve Türkiye’nin neleri başardığı masaya yatırılacak. Ayrıca, yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular; uzman konuşmacı ve bilim adamları tarafından ele alınacak. Zirvede, günümüzün en büyük tartışma konularından robotların hayatımıza girişi ve gelişimi ‘insan için teknoloji’ yaklaşımı ile tartışılacak.

Yapay zekanın öncülerinden Stuart J. Russell geliyor

Teknoloji Zirvesi’nin merakla beklenen isimlerinin başında TED Talks konuşmacıları arasında en çok izlenen 6’ncı kişi ve yapay zeka konusunda dünyaca ünlü bir isim olan Profesör Stuart J. Russell geliyor. Yapay zekanın insanlık ve kurumlar tarafından kavranması, kullanım alanları ve geleceği konularında öncü çalışmalara imza atan Russell, aynı zamanda Robotik ve Biyoenformatik konularında otoritelerden biri olarak kabul ediliyor. Russell makine öğrenimi, olasılıklı örneklem, planlama, gerçek zamanlı karar alma, çoklu hedef izleme, bilgisayar görüsü alanlarında çalışmalar yapıyor. Russell, konuşmasında yapay zekanın insanları nasıl daha iyi insan yapacağına dair öngörülerini paylaşacak.

Rob High yeni bir bilişim çağına önderlik ediyor

IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High da bilişsel akıl yürütme, analitik, içerik, medya, sınır bilişim, uygulama programlama ve güvenlik ile uyumlu hale getirilmesine yönelik teknik stratejiye liderlik ediyor. Küresel bir teknik lider, yazar ve güçlü bir savunucu olarak tanınan Rob High, insanların bilişsel yetisini güçlendireceği, kullanıcıların daha iyi ve kanıta dayalı kararlar ve fikirler üretebileceği yeni bir bilişim çağına öncülük ediyor. Zirvede High, ‘İçgörüden ilhama; bilgisayarın hayatımızda değişen rolü’ başlıklı bir konuşma yapacak.

Turkcell’in bu yıl 9’uncusunu düzenlediği teknoloji zirvesinin bir diğer ana konuşmacısı GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd ise ‘Akıllı bağlantı çağına giriş’ konulu bir sunum yapacak. TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio da konuşmasında dijital çağda milyar dolarlık şirketlerin nasıl kurulacağı ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ve öneriler verecek.

Teknoloji Zirvesi canlı yayında

Ziyaretçiler Teknoloji Zirvesi’nin özel uygulaması sayesinde akış ve oturumları telefon ve tablet üzerinden rahatlıkla takip edebilecek. Katılımcılar aynı zamanda BiP uygulaması üzerinden ‘Teknoloji Zirvesi’ kanalını takip ederek, zirveyle ilgili bilgilere anında ulaşabilecek. Etkinliklerle ilgili olan bitenler gün boyunca Twitter’da #TeknolojiZirvesi etiketi ile paylaşılabilecek. Oturum ve röportajlar www.turkcell.com.tr/teknolojizirvesi adresinden etkinlik boyunca canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca TV+‘taki Life+ kanalı da gün boyu çok özel röportaj ve içeriklere yer verecek.