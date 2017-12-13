Yalova’da Kolcu bıraktı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova’da Teknik Direktör Derviş Kolcu, görevinden ayrılma kararı aldı. Kolcu, önceki gün kulüp başkanı Bülent Arkın’a görevinden ayrıldığını iletti. Konuyu görüşen Yalova Başkanlar Kurulu, Kolcu’ya ilk etapta istifasını kabul etmediklerini iletti. Ancak Kolcu, istifa gerekçelerini kurula ileterek talebini yineledi. Yaşanan bu gelişme sonrasında genç teknik adamın onayını alan Yalova, yeni teknik adam arayışlarını başlattı. Yalova son olarak ligin 12’inci haftasında konuk olduğu Yenicami’ye 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.