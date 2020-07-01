Yakın Doğu Okullar Grubu’nun yeni kampüsü 1 Eylül’de açılıyor

Yakın Doğu Okullar Grubu’nun Yeniboğaziçi’nde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi vereceği kampüs 1 Eylül’de açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Okullar kompleksinde; “çağdaş teknolojik donanıma sahip sınıflar, fizik-kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, spor alanları ve yemekhaneler” olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuyla ilgili değerlendirmesinde bilgi, tecrübe ve donanımlarını Mağusa’ya götürecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Günsel, bilim ve teknoloji odaklı eğitim kampüsünde global vizyona sahip, birden fazla dil bilen yetkin bireyler yetiştireceklerini belirtti.