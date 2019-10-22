Yağışlar için  ‘Turuncu Alarm’ verildi

Meteoroloji Dairesi, yağışların bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kuzey sahilde, Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteorolojik uyarıda, bölgede devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların kuzey sahil, Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olmasının, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

'Turuncu Alarm' verildi

Kıbrıs'ın güneyindeki Meteoroloji Dairesi ise bugün öğle saatlerinden akşamüzeri saat 18.00’e kadar ‘Turuncu Alarm’ uyarısı yaptı.

Fırtına ve yoğun sağanak uyarısında dolu yağışının da bazı bölgelerde etkili olması beklendiği bildirildi.

Yurttaşların yıldırım düşmesine karşı da tedbirli olmaları istenirken, fırtınanın hasara yol açması beklendiği duyuruldu.