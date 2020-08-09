Yağış bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
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Bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor…
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyrediyor.
Rüzgar, Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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