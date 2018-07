Fehime ALASYA

Mali sorunları nedeniyle seçilmiş başkanının terk ettiği, bir süre sonra da kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’nin genç Başkanı Emrah Yeşilırmak, adeta bir enkaz bulduğunu ifade ederek, yapılacak olan çeşitli proje ve çalışmalarla bu durumun üstesinden gelebileceklerini anlattı…

Bölgedeki potansiyel turizmi güçlendirerek ciddi oranda gelir elde edebileceklerine dikkat çeken Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, çeşitli uygulamalar ile belediyenin düze çıkabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceği inancında.

Göreve geldiğinde adeta bir enkaz ile karşılaştığını kaydeden Yeşilırmak, bu enkazı keşfettiğini ve çözüm için adımlar atmaya başladığını kaydetti.

Vatandaşa hizmet götürebilmesi için öncelikle kuvvetli bir makine ve ekipmanın olması gerektiğine değinen Yeşilırmak, “Burada gerçek anlamda bir enkaz var, tahsilatta, çalışanların yapısında, mali yapısında, makine parkı anlamında bir enkaz var, vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması noktasında dahi bir enkaz var çünkü bunun için kuvvetli, işini seven personel yapısı ile kuvvetli ekipmanımızın olması gerek. Zamanla bunların hepsi olacak” dedi.

Belediye çalışanlarının beş aylık maaş geriliği bulunduğunu anlatan Yeşilırmak, yakın zamanda bir veya iki aylık maaşların ödenebileceğini belirtti.

Yaşının genç olmasına karşın pek çok iş deneyimi ve bilgi birikimi olduğunu ifade eden Yeşilırmak, bu balamda kendine güvendiğini belirtti.

“Eğer doğru adımları atarsak ve herkes bizi görür, herkes arkamızda durur. Vatandaştan tutun da tüm partilere, tüm siyasi birimlere dek herkes…” diyen Yeşilırmak, bağımsız bir belediye başkanı olarak tüm siyasi partilere yakın olduğunu da kaydetti.

Borç batağından çıkmanın yollarını arayan Yeşilırmak, gündeme aldığı ve adım adım uygulamaya başladığı çalışmalar ile belediyenin düze çıkabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceği inancında.

YENİDÜZEN: Nasıl bir mali tablo buldunuz? Neler bekliyordunuz?

YEŞİLRIMAK: “Başkanlığa aday olurken belediyenin sadece mali sıkıntısı olduğunu düşünerekten ve ben burayı çözerim diyerekten aday oldum. Diğer sorunları bilmiyordum. Bundan kastım örgütsel yapısı, personel yapısı, çalışanların işe gelmeyişi, disiplinsiz tavırlar, iş kurallarına riayet edilmemesi gibi durumları bilmiyordum. Onun dışında burada etkin denetimin olmadığı, kayıp ve kaçağın çok fazla olduğu, bölge insanlarının belediyeye sahiplik duygusunu yitirmesi, belediyeye inanmamasını bilmiyordum ama seçim süresince gördüm. Artık bunları bilerek başkanlığa geldim.

Maalesef kuvvetli bir makine ve ekipmanımız yok.

Güçlü bir makine ve ekipmana ihtiyacımız var, bunu temin edersek ve çalışanlarla ilgili bazı prosedürleri oturtursak istediğimiz hizmeti verebileceğiz diye düşünüyorum.”