“Y.Erenköy’de enkazı kaldırmaya başladık”
Kapısına kilit vurulan Yeni Erenköy Belediyesi’nin genç Başkanı Emrah Yeşilırmak, ‘Burada tam bir enkaz var’ dedi, enkazı kaldırma çalışmalarına başladıklarını belirtti
Fehime ALASYA
Mali sorunları nedeniyle seçilmiş başkanının terk ettiği, bir süre sonra da kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’nin genç Başkanı Emrah Yeşilırmak, adeta bir enkaz bulduğunu ifade ederek, yapılacak olan çeşitli proje ve çalışmalarla bu durumun üstesinden gelebileceklerini anlattı…
Bölgedeki potansiyel turizmi güçlendirerek ciddi oranda gelir elde edebileceklerine dikkat çeken Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, çeşitli uygulamalar ile belediyenin düze çıkabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceği inancında.
Göreve geldiğinde adeta bir enkaz ile karşılaştığını kaydeden Yeşilırmak, bu enkazı keşfettiğini ve çözüm için adımlar atmaya başladığını kaydetti.
Vatandaşa hizmet götürebilmesi için öncelikle kuvvetli bir makine ve ekipmanın olması gerektiğine değinen Yeşilırmak, “Burada gerçek anlamda bir enkaz var, tahsilatta, çalışanların yapısında, mali yapısında, makine parkı anlamında bir enkaz var, vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması noktasında dahi bir enkaz var çünkü bunun için kuvvetli, işini seven personel yapısı ile kuvvetli ekipmanımızın olması gerek. Zamanla bunların hepsi olacak” dedi.
Belediye çalışanlarının beş aylık maaş geriliği bulunduğunu anlatan Yeşilırmak, yakın zamanda bir veya iki aylık maaşların ödenebileceğini belirtti.
Yaşının genç olmasına karşın pek çok iş deneyimi ve bilgi birikimi olduğunu ifade eden Yeşilırmak, bu balamda kendine güvendiğini belirtti.
“Eğer doğru adımları atarsak ve herkes bizi görür, herkes arkamızda durur. Vatandaştan tutun da tüm partilere, tüm siyasi birimlere dek herkes…” diyen Yeşilırmak, bağımsız bir belediye başkanı olarak tüm siyasi partilere yakın olduğunu da kaydetti.
Borç batağından çıkmanın yollarını arayan Yeşilırmak, gündeme aldığı ve adım adım uygulamaya başladığı çalışmalar ile belediyenin düze çıkabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceği inancında.
“Burada gerçek anlamda bir enkaz var, tahsilatta, çalışanların yapısında, mali yapısında, makine parkı anlamında bir enkaz var, vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması noktasında dahi bir enkaz var çünkü bunun için kuvvetli, işini seven personel yapısı ile kuvvetli ekipmanımızın olması gerek. Zamanla bunların hepsi olacak”
- YENİDÜZEN: Nasıl bir mali tablo buldunuz? Neler bekliyordunuz?
- YEŞİLRIMAK: “Başkanlığa aday olurken belediyenin sadece mali sıkıntısı olduğunu düşünerekten ve ben burayı çözerim diyerekten aday oldum. Diğer sorunları bilmiyordum. Bundan kastım örgütsel yapısı, personel yapısı, çalışanların işe gelmeyişi, disiplinsiz tavırlar, iş kurallarına riayet edilmemesi gibi durumları bilmiyordum. Onun dışında burada etkin denetimin olmadığı, kayıp ve kaçağın çok fazla olduğu, bölge insanlarının belediyeye sahiplik duygusunu yitirmesi, belediyeye inanmamasını bilmiyordum ama seçim süresince gördüm. Artık bunları bilerek başkanlığa geldim.
“Biz şu an toprağı eşeliyoruz, bu enkazın üzerini kaldırıyoruz, enkazı gördük, ulaşıp çözüm bulacağız, şu ana dek her şey yolunda, mücadelemiz başladı.”
Bir enkaz buldum, burada gerçek anlamda bir enkaz var, tahsilatta, çalışanların yapısında, mali yapısında, makine parkı anlamında bir enkaz var, vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması noktasında dahi bir enkaz var çünkü bunun için kuvvetli, işini seven personel yapısı ile kuvvetli ekipmanımızın olması gerek.
Maalesef kuvvetli bir makine ve ekipmanımız yok.
Biz şu an toprağı eşeliyoruz, bu enkazın üzerini kaldırıyoruz, enkazı gördük, ulaşıp çözüm bulacağız, şu ana dek her şey yolunda, mücadelemiz başladı.
Güçlü bir makine ve ekipmana ihtiyacımız var, bunu temin edersek ve çalışanlarla ilgili bazı prosedürleri oturtursak istediğimiz hizmeti verebileceğiz diye düşünüyorum.”
- YENİDÜZEN: Belediyenin mali durumunu irdeleyecek olursak, toplam borcu ve çalışanların maaş geriliği ne kadar?
- YEŞİLRIMAK: “Mevcut 28 belediyenin tümünün borcu var, sadece Erenköy belediyesi değil. Yeni yasa ile ötelenen sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, gelir vergisi gibi bazı borçlar var. Bunlar bizim de mevcut geçmiş borçlarımız var.
Şu anda şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran olmak üzere beş aylık maaş geriliğimiz var. Bu sürede yaklaşık 1 buçuk ay işçiler çalışmadı, bununla ilgili Sayıştaylıktan cevap bekliyoruz, eğer ödeyin derlerse bunları da ödeyeceğiz. Altı aydır geçmeyen bütçemiz vardı, onu hemen geçirdik, onaylanır onaylanmaz, en az bir, en fazla iki maaşların ödemesini yapacağız.”
- YENİDÜZEN: Bu borç batağından nasıl çıkmayı hedefliyorsunuz?
- YEŞİLRIMAK: “Öncelikle mevcut mali yapıyı disiplin altına almak, bunu yaparken de gelir gider dengesini sağlamak gerek. Yani maaşların ödenmesi, mal ve hizmet alımı giderlerinin karşılanması dengesini sağlamanız gerek, bu dengeyi kurabildiğimiz zaman belediye sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak. Bunu sağlayabilmek için tahsilât oranlarının da arttırılması lazım;
Kaliteli hizmet, makine ve ekipmanı güçlendirmek, kayıp kaçak ile mücadele etmek gerek. Ciddi yurt dışı temaslarımız var, bu sayede ekipmanlarımızı yenileme yoluna gidiyoruz.
Bu alanda bir ekip bulduk ve dört, beş günde 18 kaçak bulduk, ceza kesmeye başladık. Şu anda bize ciddi oranda güven duyulduğunu görüyoruz. Kısa sürede tahsilât oranı yüzde otuzlardan yüzde 40’lara çıktı, önümüzdeki dönemlerde yüzde 70’i bulur diye tahmin ediyorum.
Bunların dışında akıllı sayaçlara geçilmesi gerek, 2 bin 523 konutun bin 48’inde akıllı sayaç yok. Kardeş belediyemiz olan Ankara Sincan Belediyesi ihaleye çıktı, buradan da büyük bir gelirimiz olacak. Üstelik kayıp-kaçak ile mücadelede önemli bir adım.
Bölgedeki petrol istasyonu ile çalışmalar yapılması, altın yumurtlayan halk plajımızı daha modern ve çağdaş bir mekân haline getirip hizmete açacağız. Adanın en temiz plajına sahibiz bunu değerlendireceğiz. Bu tesisi önümüzdeki dönemde tam randımanlı hayata geçirince, buradan altı aylık 4,2 Milyon TL gelir hedeflemekteyiz.
Gelirlerimiz çok ciddi oranda artacak.
Bölgede kuzey ve güney sahillerimizi kullanarak adanın en büyük karavan park alanlarını yaratmayı hedefliyoruz. Bu alanda turizmde akışı sağlayacağız. Karavan parkı için çok fazla talep alıyoruz. Doğru yatırımlar yaparsak ciddi gelir elde etmeyi hedefliyoruz.
Bölgeye gelip Karpaz’a giden turistleri de bölgemizde gezi rotasyonu için tarihi mekânlarımızın restorasyonunu yapacağız. Turistleri ve üreticileri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız da ekonomik bağımsızlık kazanacak, belediyenin de geliri artacak.”
- YENİDÜZEN: Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile temaslarınız oldu mu?
- YEŞİLRIMAK: “İletişimizi oldu fakat henüz temasta bulunamadık, temaslarımız olacak.
- YENİDÜZEN: Yerel yönetimde reforma nasıl bakıyorsunuz?
- YEŞİLRIMAK: “Yerel yönetimde reforma olumlu bakıyor ve destekliyorum ancak Yenierenköy-Karpaz özelinde bir birleşmeye karşıyım. Benim belediyem mali kriz içerisindedir diye belediyemin kapatılması ve Karpaz’la birleştirilmesi bir reform değil, denemedir, bunu kabul edemem. 2013 yılında geçen ve KKTC ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği protokolünde yazıldığı gibi bir reformu desteklerim ama belediyemin kapatılması ve Karpaz’la birleştirilmesi söz konusuysa bu sadece deneme olur. Türkiye bu reforma hazır mı, bizim hükümetimiz de bunu hayata geçirmeyi istemesi gerek. Bu reform ile çalışanlar özlük haklarını almış olacak, aynı zamanda bölgelerin geleceği için de önemli bir adımdır. Belediyelerin yapısı daha sağlam ve sürdürülebilir olacak, vatandaşa hizmeti sağlamak için sıkıntı çekilmeyecek ve adanın kalkınması sağlanır diye düşünüyorum.
Mevcut durum devam ederse de Türkiye artık yardım etmeye devam etmez, keşke reform yapılsa…”
- YENİDÜZEN: En genç belediye başkanı adayısınız, buna nasıl cesaret ettiniz?
- YEŞİLRIMAK: “Proje anlamında ciddi bir bilgi ve birikime sahibim. Adanın pek çok noktasında can alıcı pek çok projeye çalıştığım şirket ile imza atan bir kişi oldum. Projelerde binlerce kişi yönettim. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden muhasebe bölümü mezunuyum, hem İngilizce hem de Türkçe muhasebem var ve altı tane de muhasebe programı kullanabiliyorum. Muhasebe ve Finans uzmanı olmam, belediyede mali yapının bire bir en ufaktan en büyüğe tüm kalemlerin içinde olabilmem anlamına geliyor. Hayatım çalışarak geçti ve rakamlarla aram çok iyi, bunların yanında en az 10 tane de meslekle uğraştım, milli güreşçiyim ve üç kez de yılın sporcusu seçildim, bunlar da benim için büyük ayrıntıdır diye düşünüyorum.”
- YENİDÜZEN: Hangi siyasi partiye daha yakınsınız?
- YEŞİLRIMAK: “Tüm partilerle ilişkilerim iyi, hepsine de yakınım…”
- YENİDÜZEN: Son olarak neler söylemek istersiniz?
- YEŞİLRIMAK: “Eğer doğru adımları atarsak ve herkes bizi görür, herkes arkamızda durur. Vatandaştan tutun da tüm partilere, tüm siyasi birimlere dek herkes… Şu ana dek arkamda birçok destek gördüm, demek ki doğru bir başlangıç yaptım, bunun yanında da azar azar eleştiri aldığımız oluyor, bunlar da bizim daha da iyiye gitmemize, ilerlememize yardımcı olacak.
Göreve geldiğimizde ilaçlama makinesi çalışmazdı, çok küçük bir tamirle bu makine çalıştı ve ilaçlama başladı, bu bile vatandaştan taktir topladı. Alet, edevat, ekipman, makine gücünü yenilersek iş gücümüzle üstesinden geliriz. Şu an tüm siyasi temaslarımızda anlattığımız projeler destek gördü, zaman içerisinde daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Belediyemiz çok güzide bir belediye, batmış, bitmiş, yok olmuş bir belediye olarak lanse edilsek de orada işleyen bir yapı var, çalışanlar özverili, maaşlarımızı ödemede sıkıntı yaşamayacağız, temel hizmetleri sağlıyoruz, altı ay içinde bu yapı tam anlamı ile kurumsal bir yapıya kavuşacak ve kurumsal bir kimliğimiz olacak, ardından projelerimizi hayata geçireceğiz.”