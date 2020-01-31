Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı corona virüsü hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Dizdarlı, Pendaya Hastanesi’nin bir bölümünün corona virüsü için ayrılması ve burada en az iki yoğun bakım ünitesinin kurulmasını önerdi. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanların muayeneden geçirildikten sonra bir süre karantinada tutulmasının da önemli olduğuna işaret eden Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Komitesi’nin bir araya gelip tavsiyelerini değerlendirmesini istedi.

Dizdarlı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde;

Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir. Geldiğinde hazır olmalı hastalığı yayılmadan durdurmalıyız.

1. Bakanlık, lokalizasyon olarak en uygun yer olan Pendaya Hastanesinin bir bölümünü bu ise ayırmalı En az 2 yoğun bakim ünitesini orada hazır bulundurmalıdır

2. Son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşlar bu merkeze çağırılıp fiziki ve laboratuvar muayenesinden geçirilmelidir.

3. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanlar önce, fiziki ve laboratuvar muayeneleri olumlu bulunana kadar Pendaya hastanesinde karantinada tutulmalıdır.

4. Yukarıdaki öneriler hızla bakanlığın Salgın Hastalıklar Komitesi’nde görüşülüp değerlendirilmeli katkılar sağlanarak uygulamaya konulmalıdır.