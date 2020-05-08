Vergi’de ‘kontrollü’ kalabalık

Kamunu en yoğun noktalarından Vergi Dairesi’nde ‘kontrollü’ hizmet sürüyor. Özellikle Araç Kayıt Dairesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğunluğa bağlı sıkıntıların ardından, dün orada da gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

Dün katıldığı bir televizyon programında Araç Kayıt Dairesi’ndeki yoğunluğa müdahale edildiğini ve kontrole alındığını söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, gerekli tüm tedbirlerin alındığını savundu.

Bağzıbağlı, halkın mesafe kuralına uymadığından yakındı.