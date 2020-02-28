Vakıflardan hastaneye 1 Milyon TL bağış…
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, yangında hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 Milyon TL bağışlanacağını duyurdu.
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, yangında hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 Milyon TL bağışlanacağını duyurdu. Benter, yarın sabah 9.30’da hastane önünde bağış kampanyası başlatılacağını ve tüm halkın katkı koyabileceğini söyledi.
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