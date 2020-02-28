Vakıflardan hastaneye 1 Milyon TL bağış…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, yangında hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 Milyon TL bağışlanacağını duyurdu. Benter, yarın sabah 9.30’da hastane önünde bağış kampanyası başlatılacağını ve tüm halkın katkı koyabileceğini söyledi.