Üzerinden sahte pasaport çıktı

Lefkoşa’da otobüs durağında unutulan cüzdan içindeki 120 Euro’yu çalmakla suçlanan ismi belirlenemeyen zanlı bugün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Gerçek kimliği araştırılıyor

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Özgür Sunalp, 14.08.2019 tarihinde saat 08.25 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının içerisinde Mağusa'da sakin Pembe Mütela'ya ait para cüzdanını bularak içerisindeki 120 Euro nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 21.08.2019 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu ve zanlının tasarrufunda bulunan 180874153718 nolu Raymond Belinga adına ıstar olunan Fransa Kimlik kartının KKTC'ye kara ve hava limanlarında herhangi bir girişinin bulunmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlı ile bahse konu Fransa kimlik kartı arasında büyük farklılıklar bulunduğundan bu kimlik kartının zanlıya ait olmadığı ve gerçek kimliğinin ve isminin farklı olabileceği düşünüldüğünden bu konunun da araştırılması için zanlının bir gün Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.