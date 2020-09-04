Ürünlerin % 9'unda zehir! 61 kez imha

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tarım Dairesi 2020 yılında 33 kez denetim yaptı, yapılan denetimler sonucunda ürünlerin % 91 temiz, % 9'u zehirli çıktı.

3 Ocak 2020 -27 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan analizlerde toplamda 1488 ürün analiz edildi, bunların 1351’i temiz çıkarken, 137’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

8 aylık süre boyunca analizi yapılan 883 ithal ürünün 818’i temiz çıkarken, 65’inde limit üstü kalıntıya rastlanıldı.

Aynı süre zarfında 605 yerli ürüne analiz yapılırken, bunların 533’ü temiz çıktı, 72’sinde de limit üstü kalıntıya rastlanıldı.

Tarım Dairesi’nin yaptığı gıda denetimleri sonunda ithal ve yerli ürünler olmak üzere toplamda 1488 ürünün analizi yapılırken, bu ürünlerin 1351 tanesi temiz çıktı, 137 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı. Bu verilere göre ürünlerin % 91’i temiz, %9’u da kalıntılı olmuş oldu. Yıl içerisinde yapılan 883 ithal ürün analizinin 65’inde limit üstü kalıntıya rastlanıldı. Bu süreçte 605 terli ürünün 65’inde limit üstü kalıntı çıktı. Buna göre; ithal ürünlerin %93’ü, yerli ürünlerin de %88’i temiz çıktı.

61 ürün imha edildi

Tarım Dairesi tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan analizleri sonucunda oldukça fazla limit üstü kalıntıya rastlanan 61 ürün imha edildi. Bu ürünlerin içerisinde en fazla imha edilen ürünün Kapya biber (7) olması dikkat çekti. Kapya Biber’in ardından en fazla imha edilen bir diğer üründe Sarı Kalifornia Biber (6) oldu.

48 ürün yeniden analiz edildi

2020 yılı içerisinde şu ana kadar yapılan 33 gıda denetiminde, analiz edilen ürünlerin 48’inde az kalıntıya rastlanıldı ve o ürünler sonraki haftalarda yeniden analiz edildi. Bu ürünlerin başında ise Domates (9) geldi.

28 ürün geri gönderildi

Yapılan analizler sonucunda üzerinde çok fazla kalıntıya rastlanan 28 ürün, ithal edildiği ülkeye geri gönderildi. Bu ürünlerin çoğunlukla elma olması (12) dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, 10 Temmuz günü açıklanan ve 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan analizlerde üzerinde limit üstü kalıntıya rastlanan yerli asma yaprağının hasadı da ertelendi.

İlk denetimde kalıntı yok

Tarım Dairesi tarafından bu yıl yapılan gıda denetimlerinin ilk 10 Ocak 2020 tarihinde açıklandı. 3-9 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarında 29 ithal, 9 yerli ürün olmak üzere toplamda 29 ürün denetimi yapıldı ve tüm ürünler temiz çıktı. O günden sonra yapılan diğer 32 denetimde kalıntılı ürünlere rastlanılması da dikkat çekti.

En çok denetim Temmuz ayının sonlarında

Bu süreçte en fazla ürün analizi 17-30 Temmuz tarihlerini kapsayan denetimlerde yapıldı. O tarihler arasında tam 72 ürünün analizi yapıldı, 41 ithal ürünün 35’i, 31 yerli ürünün de 30’u temiz çıktı.

Bahar aylarında az denetim

Ülkemizde 10 Mart’ta ilk Coronavirüs vakalarının çıkmasıyla birlikte Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantılar yapmış, toplantılar sonunda salgının yayılmasını önleyebilmek için kısmi olarak sokağa çıkma yasağı getirmişti. Mart – Mayıs tarihlerinde yapılan gıda analizlerinde sayının az olması dikkat çeken bir başka unsur oldu. Salgının ülkemize gelmesiyle 2 aylık bölümde 277 ürün analizi yapıldı.