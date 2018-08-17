“Üretime dayalı modeli kurmak için çalışıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçelerde sürdürdüğü toplantılara devam ediyor. Mağusa’da önceki gün gerçekleşen buluşmada Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de bakanlıkları bünyesinde yapılan çalışmaları aktardı. Toplantıya bölge milletvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri de katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda bölgenin sorunları dinlendi, not edildi. Toplantının ana konusu ekonomik gelişmeler ve alınan önlemler oldu. Başbakan Erhürman konuşmalarında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik modeli yaratana kadar çalışacaklarını, üretime dayalı modelin kurulması için son ana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını vurguladı.

ERHÜRMAN: MAKSATLI YORUMLARA İTİBAR ETMEYİN

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin tarih boyu sistemi değiştirme iddiasında olduğunu, yaratılan bu düzenin yerine halkımızın layık olduğu, sürdürülebilir, adil bir sistemi yaratmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Döviz kurlarında yaşanan artışın göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık yüzde 80 olduğunu ifade eden Erhürman, hükümette oldukları dönemde yaşanan bu olumsuzluklara takılıp kalmadıklarını, alınabilecek tüm önlemlerin uzman ekiplerle ve paydaşlarla birlikte alındığını kaydetti. İhracat ve ithalat oranlarının 1’e 18 olduğunu belirten Erhürman, üretime ve yerli istihdama yapılacak yatırımlarla bu oranın değişeceğini, amaçlarının üreten bir ekonomiyi yaratmak olduğunu sözlerine ekledi. Eğitimden sağlığa, tarımdan çalışma hayatına kadar birçok konuda ciddi adımlar atıldığını belirten Erhürman, ‘reformlar hayata geçmediği için Türkiye’den para gelmiyor’ eleştirilerinin de yalan ve maksatlı olduğunu belirtti. Rakamlarla konuşan Erhürman, şimdiki hükümetin bir önceki hükümetle kıyaslandığında protokollere bağlı olarak iki katı oranında iş yaptığını ortaya koydu. “Daha yolun başındayız” diyen Erhürman, partililerin de sadece seçim dönemi değil her gün aynı motivasyonla çalışmasını istedi.

BESİM: SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİ

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise konuşmasında sağlık sorunlarını aşmanın sosyal devlet olmanın gereği olduğunu, mutlu bir ülke yaratmak için sağlıklı bir toplum yaratmak gerektiğini söyledi. “İnsanlar sağlık konusunda kendini güvende hissediyorsa o ülke mutludur” diyen Besim, bunu bilerek çalıştıklarını söyledi. Yerinden, güler yüzlü, kaliteli sağlık hizmeti vermek için çabaladıklarını ifade eden Besim, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi için atılan adımları sıraladı. Artan nüfus sayısı nedeniyle bu merkezlerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Besim, her ilçede bir hastane olacağını, Lefkoşa’da da daha güçlü bir hastane yaratmanın görevleri olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mağusa Hastanesi’ne ve sağlık merkezlerine yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında da bilgi verdi.

ŞAHALİ: AB DİREKTİFLERİ BAKANLIĞIN MEVZUAATI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de çok zor bir dönemde hükümete geldiklerini, zorlu bir mesai süreci içinde olduklarını ancak yılmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Döviz artışlarından en fazla etkilenen sektörün tarım olduğunu belirten Şahali, tarım kesiminin refahını korumak ve geliştirmek, kendi kendine yeten tarım sistemini kurumsallaştırmak gibi asli bir görevleri olduğunu ifade etti. Aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlanması için ciddi adımlar atıldığını aktaran Şahali, bitkisel üretimde yapılan sağlık denetimlerinin de aksamadan sürdüğünü, sonuçların halk ile paylaşıldığını belirtti. Çok etkili bir denetim yapıldığını kaydeden Şahali, AB direktiflerini mevzuat olarak kabul ettiklerini ve halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi. Et fiyatlarının güney ile eşitlendiğini belirten Şahali, halkın daha ucuz ete ulaşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. En son 2004’te üç ay art arda gününde ödenen süt parasının bu hükümet döneminde günü gününe ödendiğini vurguladı. Şahali tarım alanında yapılan yasa çalışmaları hakkında da bilgi verdi.