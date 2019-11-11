Ürcan cezaevine gönderildi

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, 2 Kasım 2019 tarihinde, Devrim Yılmaz ve Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü ile sonuçlanan kazada, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Mustafa Ürcan hastaneden taburcu oldu.

Ürcan bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Ürcan'ın ehliyetine el konulurken, davası görüşülene kadar 3 ayı aşmamak üzere tutuklu yargılanmasına emir verildi.