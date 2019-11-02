Ürcan cerrahi servisinde takip ediliyor

Dün gece ki kazada yaralanan 33 yaşındaki Mustafa Ürcan, cerrahi servisinde takip ediliyor.

Ürcan'ın durumuyla ilgili bu sabah YENİDÜZEN'e bilgi veren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, "durumunun ağır olmadığı görülüyor, cerrahi servisinde takip ediliyor" dedi.

Ürcan, kazanın ardından yapilan tedavisi sonucu cerrahi servisinde müşahade altına alınmıştı.