Ürcan cerrahi servisinde takip ediliyor
Kazada yaralanan 33 yaşındaki Mustafa Ürcan, cerrahi servisinde takip ediliyor.
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Ürcan cerrahi servisinde takip ediliyor
Dün gece ki kazada yaralanan 33 yaşındaki Mustafa Ürcan, cerrahi servisinde takip ediliyor.
Ürcan'ın durumuyla ilgili bu sabah YENİDÜZEN'e bilgi veren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, "durumunun ağır olmadığı görülüyor, cerrahi servisinde takip ediliyor" dedi.
Ürcan, kazanın ardından yapilan tedavisi sonucu cerrahi servisinde müşahade altına alınmıştı.
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