“Üniversitelerde açılan yarayı hızla tedavi etmeliyiz”

Üniversiteler Konusunda süreç yönetiminde bir kez daha ciddi bir hata yapıldığını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yaranın hızla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

YÖK’ün aldığı kararla, ülkede öğrenim gören pek çok TC vatandaşı öğrencinin Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapmasının önünün açıldığını işaret eden Erhürman, “Ülkenin can damarlarıyla oynayan özensizliklere değil, kaliteli yükseköğretim esasına dayanan öğrenci dostu üniversiteler adası olma idealini gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çok çalışmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Erhürman, ülkedeki yüksek öğretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının yaşamsal önemde olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlar Kurulu, öğrenci izni olanların karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi kaydıyla 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelebileceklerine dair bir karar açıkladı. Sosyal medyada hak ve kabul etmediğimiz bazı paylaşımlar yapıldı, son derece gereksiz ve yıpratıcı tartışmalar yaşandı.

Üniversitelerimiz hızla devreye girdi ve öğrencilerini karantina merkezlerinde ücretsiz olarak misafir edeceklerini açıkladılar. Demek ki BK kararı alınmadan önce üniversitelerle gerekli iletişim kurulsaydı hiç yaşanmayacaktı bu yaşananlar. Süreç yönetiminde bir kez daha ciddi bir hata yapıldı ve şimdi hep birlikte açılan bu yarayı tedavi etmek zorundayız.

Bu arada YÖK, ülkemizde öğrenim gören pek çok TC vatandaşı öğrencinin Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapmasının önünü açma potansiyeli olan bir karar üretti. Bu ülkede yüksek öğretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması yaşamsal önemdedir. Yetkili makamlar YÖK nezdinde gerekli girişimleri hemen yapmalı, BK kararının açtığı yara hızla kapatılmalı, bu dönemde öğrencilerin üniversitelerimize gelişini ve burada öğrenime devamını teşvik edecek, özellikle başarılı öğrencilere ek olanaklar sunacak yeni düzenlemeler için çalışma başlatılmalıdır.

Ülkenin can damarlarıyla oynayan özensizliklere değil, kaliteli yükseköğretim esasına dayanan öğrenci dostu üniversiteler adası olma idealini gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çok çalışmaya ihtiyacımız var.”