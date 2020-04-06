Üniversite öğrencilerine destek hattı

Üniversite öğrencilerinin sorunlarını iletebileceği, “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” devreye giriyor. Eğitim Bakanlığı'nın başlatacağı yeni uygulama ile Kıbrıs’ta okuyan üniversite öğrencileri ile yurt dışında üniversite eğitimi gören öğrencilerin sorun ve taleplerini iletebileceği 0539 1032333 numaralı “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” Salı günü hizmete giriyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “WhapsApp öğrenci destek hattına yazılı olarak iletilecek soru ve taleplerin hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlamak amacıyla Yükseköğrenim Destek Hattının kurulması üzerinde bir süreden beri çalışıyorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ile bu çalışmaları hızlandırdık ve yarından itibaren kullanılabilecek hale getirdik. Ülkemizde pandemi dönemini geçiren yükseköğrenim öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmak adına yoğun mesai harcadığımızı belirtmek isterim. Bu dönemde her zaman öğrencimizin yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

“Yükseköğrenim Destek Hattıyla ülkemizde eğitim gören KKTC, TC ve 3. Ülke uyruklu öğrencilerimizle birlikte yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrencilerimize daha kolay bir yoldan ulaşıp, soru ve taleplerini hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlayacağız.” diyen Çavuşoğlu açıklamasının devamında “İlk etapta Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak başlıyoruz. WhatsApp Yükseköğrenim Destek hattımızın numarası ise “0539 1032333”. Tüm yükseköğrenim öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerine yer verdi.