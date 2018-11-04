Üniversite öğrencilerinde artış

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerle ilgili istatistikleri açıkladı.

2018-2019 Akademik Yılı’nın başlamasının ardından KKTC üniversitelerinde eğitim gören öğrenci sayılarının belirlendiğini belirten Bakan Özyiğit, 2018-19 Akademik yılında KKTC Üniversitelerinde 12.506’sı KKTC, 54.966’sı TC, 35.472’si ise üçüncü ülke vatandaşı öğrenciler olmak üzere, toplamda 102.944 öğrencinin eğitim ve öğretim almakta olduğunu kaydetti.

Özyiğit, 2017-18 Akademik yıl verilerine göre toplamda 101,011 öğrenciye eğitim veren üniversitelerimizin toplam öğrenci sayılarında bu yıl 1933 öğrenci artışı yaşandığının görülmekte olduğunu belirtti.

Özyiğit, artan rakamların ekonomik anlamda fırsatlar yaratmasıyla birlikte, temel hedef ve uğraşılarının hem yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, hem gelen öğrencilerin adamızda güvenli bir şekilde yerleşip kaliteli eğitim almalarını, hem de ülkemizdeki sosyal yaşamın olumlu yönde etkilenmesi sağlamak yönünde olduğunu vurguladı.