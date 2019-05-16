Umutlar tükeniyor

Kıbrıs’ı sarsan seri cinayet olayında kurbanların naaşlarına ulaşma umutları gün geçtikçe tükeniyor.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum Nikos Metaksas’ın yedi kurbanından ikisinin, 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola ile 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalliuca’nın naaşlarının “Kırmızı Göl” ve “Mimi Gölü’nde” aranması çalışmalarının dün de sonuçsuz kaldığını yazdılar.

Gazete, her iki gölün dibinde gerçekleştirilmekte olan çalışmaların birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini ve bir sonuca ulaşılamaması durumunda aramaların sonlandırılmasının gündeme gelmesinin büyük olasılık olduğunu yazdı.

Önceki gün Kırımızı Göl’de bulunan üçüncü çimento bloğunun kurbanların içerisine kondukları valizlerden biriyle ilişkisi olduğuna kesin gözüyle bakıldığını ancak bloklar gölün dibine oturmuşken valizlerin gölde sürüklendiğini vurgulayan gazete, Metaksas’ın ise başka kurbanı olmadığı yönünde ısrarlarını sürdürdüğünü aktardı.

Kıbrıs Polis Müdürü Kipros Milailidis ise dün yaptığı açıklamada, Metaksas’ın sosyal medya üzerinde temasa geçtiği toplam 30 yabancı uyruklu kadından herhangi birinin kayıp olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Mihailidis ayrıca, kayıp başvurularında polisin telefon kayıtlarına ulaşabilmesine imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.