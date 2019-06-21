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  3. UBP’de sular durulmuyor… Şimdi de parti içi yazışmalar sızdırıldı
UBP’de sular durulmuyor… Şimdi de parti içi yazışmalar sızdırıldı

UBP’de sular durulmuyor… Şimdi de parti içi yazışmalar sızdırıldı

UBP iç yazışması olduğu söylenen bir yazışma paylaşıldı. YENİDÜZEN’e UBP’li kaynaklar tarafından doğrulu teyit edilen yazışmada; Özgürgün, Tatar ile mücadelesinin şimdi başladığını ifade ediyor.

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Ulusal Birlik Partisi’nde, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel komite kurulması kararın ardından başlayan sancılı süreç devam ediyor.

Bazı internet sitelerinde, UBP iç yazışması olduğu söylenen bir yazışma paylaşıldı.

UBP’li kaynaklar ise bu yazışmaları gerçek olduğunu YENİDÜZEN’e doğruladı.

 ‘Parti grubu’ olarak adlandırılan yazışma içerisinde; Özgürgün, gerek Kudret Özersay, gerekse Tufan Erhürman’ın dokunulmazlığı ile ilgili vermediği imzayı Başbakan Ersin Tatar’ın vermesine dikkat çekiyor, Tatar ile mücadelesinin şimdi başladığını ifade ediyor.

Özgürgün, aynı yazışmada UBP tabanına da teşekkür ediyor.

Yazışmada dikkat çeken diğer ayrıntı ise bazı partililerin koalisyon ortağı Kudret Özersay’a tepkili olması.

Kimi partililer Özersay’ın ‘özel komite kurulmazsa hükümeti bozarım’ tehdidinde bulunduğunu söylerken, buna UBP olarak ‘hodri meydan’ çekilmesi gerektiğini de savunuyor.

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