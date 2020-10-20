Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde, kurultaya ilişkin görüşmeler sürüyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis grubu bu sabah Mecliste toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve önümüzdeki günlerde partinin izleyeceği yolu ele alırken, 1 Kasım tarihinin grup toplantısında ‘öngörü’ olarak ortaya konulduğu belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu sabah düzenlenen UBP Meclis grubu toplantısında 1 Kasım tarihinin ‘öngörü’ olarak ortaya konulduğunu ifade ederek, bunun yarınki Parti Meclisi toplantısı ardından netleşeceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Bunun süratli bir şekilde olması gerek, yoksa bu belirsizlik sıkıntıya yol açabilir. Hızlı bir süreç başlatıldı, bu nedenle 1 Kasım’ı önerdik. Vakit kaybetmeden konunun netleşmesi daha faydalı olacaktır.” dedi. Sucuoğlu, yarından sonra durumun kesinlik kazanacağını belirtti.

Taçoy: Konuşmalar hala sürüyor”

Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ise kurultayın 15 gün sonra yapılacağına ilişkin karar alınmadığını, bununla ilgili hala konuşmaların hala sürdüğünü belirtti. Parti Meclisinin bu konuda toplanıp karar alacağını kaydeden Taçoy, “UBP tüzüğe açıktır, bu kararı Parti Meclisi verir. Yarın büyük ihtimalle Pati Meclisi toplanacak ve tüm bunlara da karar verilecek diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın partiye son bir veda konuşması yapmasını beklediklerini ifade eden Taçoy, Perşembe günü kurultayla ilgili durumun netlik kazanabileceğini kaydetti.