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Türksever, alkışlarla BRT'den uğurlandı

Türksever, alkışlarla BRT'den uğurlandı

Ülkenin sevilen simalarından Aydın Türksever, yıllarca hizmet verdiği Bayrak Radyosu’ndan alkışlar eşliğinde son kez uğurlandı

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Ülkenin sevilen simalarından Aydın Türksever, yıllarca hizmet verdiği Bayrak Radyosu’ndan son kez uğurlandı.

55 yaşında hayatını kaybeden Türksever için yıllarca emek verdiği BRTK’da tören düzenlendi,  çalışma arkadaşları, Türksever’i alkışlar eşliğinde BRT’den uğurladı.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Türksever, dün akşam yaşamını yitirmişti.

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"Aydın’la Günaydın" programı ile tanınan Aydın Türksever, bir süre önce Bayrak Radyosu'ndan emekli olmuştu.

Türksever’in cenazesi bugün öğle saatlerinde İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

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