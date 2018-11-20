Başbakan Erhürman:

“Türkiye’den ithalat 1 milyar dolar civarındayken, toplam ihracat 64 milyon dolarda kalıyor.”

“2017’de 1 milyar 800 milyon dolar ithalata karşılık 106 milyon dolar ihracat yaptık”

Özel sektör çalışanlarının sadece yüzde 41’i KKTC yurttaşı… Genç işsiz yüzde 18.7

“Ticaret Dairesi’nin denetimlerinde uygulanan cezalar Ağustos’ta 9 bin 878 TL, Eylül’de 16 bin 244 TL iken, Ekim’de toplam 68 bin 472 TL oldu”



Başbakan Tufan Erhürman, içinden geçilen ekonomik sürecin ekonomide, maliyede ve hane halkında büyük sıkıntılara yol açtığını, ithalata bağımlı yapının sorunu daha da büyüttüğünü söyledi.

Erhürman, “2017 verilerine göre, 1 milyar 800 milyon dolar ithalata karşılık 106 milyon dolar civarında ihracatımız var. Aşağı yukarı 1 milyar 700 milyon dolar civarında olan dış ticaret açığımızı ihracatı artırarak tamamen kapatmamız elbette mümkün değil” dedi.



İhracatı mümkün olduğunca artırırken, ithalatı yerli üretimle olabildiğince ikame etmeleri gerektiğini vurgulayan Erhürman, bunun yolunun bir yandan planlı bir biçimde, doğru alanlarda, doğru yöntemlerle, kaliteli üretim yapıp, üretilenlerin özellikle turizm sektöründe daha fazla tüketilmesinin önünü açarken, diğer yandan da yurttaşların yerli ürünlere önyargıyla yaklaşmamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ihracat ve ithalat rakamlarına değinen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden ithalat 1 milyar dolar civarındayken, ihracatın, toplam ihracatın yüzde 60’ını oluşturduğunu ve bunun da 64 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi.



“Bu bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ihracat olanaklarını daha fazla zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden hem yetkili makamlarla hem de iş çevreleriyle bu konuyu konuşuyor, özellikle niş ürünlerimizin Türkiye piyasasına daha fazla ihraç edilebilmesinin yollarını arıyoruz” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Ama vurguladığım gibi, bundan daha önemlisi, içeride, özellikle turizm sektöründe ithalatı yerli ürünlerle ikame etme çabası içerisine girmemizdir. Bunun için yerli üretimin planlı biçimde, doğru alanlarda, doğru yöntemlerle ve kaliteli biçimde yapılmasına ve pazarlanmasına verdiğimiz desteği artıracağız.”

“Yurttaş” çalışanlar yarıdan az

Yerli üretimin artmasının ve piyasada kendisine yer bulmasının yalnızca dış ticaret açığının mümkün olduğunca kapatılması açısından değil, ülkedeki istihdam olanaklarının artırılması açısından da önemli olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, “İşgücü piyasasına katılımın yüzde 51’de, özel sektörde çalışan yurttaş oranının yüzde 41’de kaldığı bir ortamda yüzde 18.7 genç işsizliğimiz var. Bu rakamların kabul edilebilir seviyelere çıkması ancak istihdam olanaklarının artırılmasıyla mümkündür ki yerli üretimin bu noktadaki etkisi büyüktür” diye konuştu.

Denetimler… Cezalar…

Hükümetin kriz dönemlerinde fırsatçılığı engellemek adına yaptığı denetimlerle ilgili de bilgi veren Erhürman, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ticaret Dairesi’nin Ağustos ayında 363, Eylül ayında 524, Ekim ayında 594 iş yerini denetlediğini, denetimler sonucunda kesilen toplam cezanın Ağustos’ta 9 bin 878 TL, Eylül’de 16 bin 244 TL iken, Ekim’de toplam 68 bin 472 TL olduğunu açıklayan Başbakan Erhürman, şu detayları da paylaştı:

“Bu arada, Ağustos ayında 49,713 TL, Eylül ayında 52,658 TL, Ekim ayında da 88,659 TL’lik mal müsadere edilmiştir. Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında, mal alım ve satış faturaları üzerinden yapılan denetimler de devam etmektedir.”



Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin bir yandan denetimleri artırarak devam ettireceğini, bir yandan sözü edilen üretim ve istihdam açıklarını giderecek adımları hızla atacağını ifade ederek, diğer yandan da iş dünyasının bugün yapılan girişime benzer girişimlerine destek vereceklerini vurguladı. (tak)



