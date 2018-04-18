Türkiye'den AB tepkisi: Kıbrıs ile şantaj yapıyorlar

TC’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bakanlıkta düzenlediği basın toplantında AB Türkiye Raporu'nu değerlendirdi.

Çelik, Türkiye ve AB arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmekten uzak olduğunu vurguladığı raporda, "herhangi bir faslın müzakereye açılmamasının düşünülmesine" tepki gösterdi.

"KIBRIS POLİTİKASIYLA BAĞLANTI KURULMASI ŞANTAJ OLUR"

AB’nin sürekli olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne atıfta bulunarak Türkiye’ye “bir üye ülkeyi tehdit etmeyin” dediğine vurgu yapan Çelik, “Açık bir şekilde söylüyoruz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin da ortak olduğu münhasır ekonomik bölgelerde tek başına gaz çıkarması gibi bir şey söz konusu olamaz.” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu süreçte Türkiye’yi İtalya ve Fransa ile karşı karşıya getirme gibi bir oyun ürettiğinin de altını çizen Çelik, diğer iki ülkenin bu duruma müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çelik, “Ürettikleri Kıbrıs politikasıyla Türkiye’nin AB üyeliğiyle bağlantısını kurmaları, olsa olsa bir şantaj olur.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin AB üyelik sürecinin ele alınması gereken bir raporda üye ülkelerle ikili ilişkilerine girilmiş olmasının da "absürd bir yaklaşım" olduğunu belirten Çelik, getirilen eleştirilerin tek taraflı, seçici bir yaklaşım olduğunun açık bir şekilde ortada olması nedeniyle, kendileri için yok hükmünde olduğunu kaydetti. Bakan Çelik, aynı nedenle söz konusu eleştirilerin genişleme belgesinde de yer almaması gerektiğine dikkati çekti.