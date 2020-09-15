"Türkiye ile görüşmelere hazırız"

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili taraflar diyalog mesajı verdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" dedi.

Miçotakis, daha önce de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunarak, "Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır." ifadesini kullandı.

"Yunanistan diyaloğa açık"

Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Akdeniz'in tüm Avrupa'nın güvenliği için önemine işaret eden Miçotakis, ülkesinin bu bağlamda diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Miçotakis, "tüm Akdeniz için hassas bir dönemde" olduklarının altını çizerek Türkiye ile yaşadıkları krizde "sadece Yunanistan'ın değil, AB'nin jeopolitik ve stratejik çıkarlarının da tehdit altında olduğunu" kaydetti.

Ankara ile sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusuna da değinen Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

AB Liderler Zirvesi

24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Doğu Akdeniz’deki durumun ve AB - Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını aktaran Michel, AB ülkelerinin egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Michel, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz konusunda dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Moria kampındaki mülteci krizi

Miçotakis ayrıca Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında yaşanan insani krizin "üzüntü verici" olduğunu belirterek geçen hafta çıkan yangınlar sonrası binlerce mültecinin evsiz kaldığı kampın yeniden inşasına başlayacaklarını kaydetti.

Bölgede Yunanistan ve AB'nin iş birliğinde hizmet edecek yeni bir kamp kurulacağını dile getiren Miçotakis, AB'nin yeni bir mülteci politikası belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Michel de göç meselesinin sadece birkaç Avrupa ülkesinin değil, AB’nin de sorunu olduğunu söyledi.

Bu konuda kapsamlı ve etkili çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Michel, yasa dışı göçün de engellenmesinin öneminin altını çizdi.

Michel, Midilli'yi ziyaret edeceğini kaydederek "AB, karşı karşıya kaldığınız ve kaldığımız durum karşısında Midilli Adası konusunda size (Yunanistan’a) önceliklerinize göre gereken desteği verecek." diye konuştu.