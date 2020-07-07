Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Toplantıda, bugüne kadarki kararların değerlendirildiğini belirten Başbakan Yardımcısı Özersay, bundan sonra atılacak adımların da konuşulduğunu belirtti.

TC ile imzalanacak sağlık alanındaki anlaşma çerçevesinde KKTC’ye 2 PCR test makinesi, ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti hibe edileceğini belirten Özersay, gelecek olan yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesinin artacağını kaydetti. Özersay, Test sonuçlarının da daha kısa çıkmasına imkan verecek düzenleme yapılacağını ifade etti.

15 Genetik Uzmanı’nın istihdamı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın da yetkilendirildiğini belirten Özersay, daha önce alınmış tedbirleri, kararları da değerlendirip ilave tedbir görüş alış verişinde de bulunulduğunu kaydetti.

Güneyden ve Türkiye’den gelişlerde karşılaşılan sorunlarla ilgili başka ne yapılabileceğinin de görüşüldüğünü söyleyen Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın yetkili olduğunu, riski daha da azaltmak için alınacak kararlara da bu bakanlığın karar vereceğini ifade etti. Bazı Bakanlıkların daha hızlı hareket edebilmesi için bazı kararlar da üretildiğini söyleyen Özersay, deniz limanından daha güvenli geliş için kaydırmalarla personel güçlendirilmesine gidildiğini açıkladı.

Marketlerin 22:00’de kapatma zorunluluğu kaldırıldı

Marketlerin çalışmasına ilişkin yeni sistem yürürlüğe girene kadar akşam 22’de kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırıldığını da belirten Özersay, Polis Örgütü Derece ve Sınav Tüzüğü’nü de bazı değişiklikler yaparak onayladıklarını kaydetti.

Bedelli askerliğe ilişkin kararlar…

Bedelli askerlik imkanı ile ilgili olarak bir karar da alındı, Yasa değişiklik tasarısı Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, Meclis’te onay arayacak.

-1 Ocak 2016 öncesinde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanacak.

-Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılacaklar,

-Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılacak.

- Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.

Özelde araç muayene imkanı yaratacak yasa tasarısı

Salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatamayanlar için, çalışma izinlerini uzatmalarına imkan sağlayacak şekilde tüzükte değişiklik yapıldı. Motorlu Araç, Yol ve Trafik Yasa Tasarısı da onaylandı. Araç muayene istasyonu kurulması, hizmetin özelden alınmasına imkan verilecek. Salgın döneminin uzaması nedeniyle elektrik borcunu ödeyememişlere yeni bir kolaylık yaratacak düzenleme kararı alındı. Elektrik borcunu ödeyemeyenlere imkan yaratılmıştı. Yine ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karara imza atıldı.