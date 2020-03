Türkçe Şarkıların En Fazla İlgi Çekenleri, Yepyeni Besteler

Ersin Kaşif

Hasip Aksu & Lider’den ‘Biçare’, Can Kazaz’ın yeni EP’si ‘Yuken’ ve Soolkıng’in yepyeni şarkısı ‘Meleğim’ ve İstanbul’da geçen müzik videosu çıktı

Hasip Aksu & Lider’den: Biçare

Hasip Aksu ve Lider ‘Biçare’ isimli yeni şarkılarını Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdular. Biçare’nin sözleri Hasip ve Lider’in ortak ürünüyken, beste ve düzenlemesi Hasip Aksu’ya ait. Daha önce de birlikte başarılı işlere imza atan ikili, uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Biçare” adlı eserde tekrar uyumlu bir işbirliği ortaya koydukları için sonuçtan oldukça mutlu ve şarkının dinleyicilerle buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlılar. Bir süre ara verdikleri müzikal birlikteliklerine kaldıkları yerden devam edecek olan Hasip Aksu ve Lider, bu şarkının da bu kararın ilk sinyali olduğunu belirtiyor. ‘Biçare’yi dijital platformlar üzerinden dinlemek ya da satın almak için:

https://umgturkey.lnk.to/hasipaksu-lider-bicare ‘Biçare’nin Cem İldem yönetmenliğinde çekilen video klibini izlemek için:

https://youtu.be/UNyOPCJhwds Can Kazaz’ın yeni EP’si “Yuken” çıktı

Sevilen besteci, söz yazarı ve şarkıcı Can Kazaz, müzikseverleri yeni tarzı ile müjdeliyor! Sanatçının beatmaker’lık yaptığı dönemlerde kullandağı mahlası olan “Yuken”, Can Kazaz’ın yeni EP’sine adını veriyor. Can Kazaz’ın daha önce yayınlanmış şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bu EP’yi dijital platformlardan dinlemek ve satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/can-kazaz-yuken Sanatçının ilk ismi Uluğ’un ilk harfi U ve Can’ın yan yana gelmesiyle İngilizce “U Can (you can / yuken)” olarak okunan bu isim, Can Kazaz’ın hip hop müzik prodüksiyonuna olan bakış açısını ve west coast stiline olan sevgisini gösteriyor. Hayranlarının severek dinlediği ‘Kırlangıçlar Gibi’, ‘Keşke Uyuyabilsem’, ‘Ankara’da Biri Var’ ve ‘Sen Diye’ şarkılarının Can Kazaz’ın bakış açısından R&B versiyonlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Yepyeni tarzıyla “Yuken”i kaçırmayın!

Soolking’in yepyeni şarkısı ‘Meleğim’ ve İstanbul’da geçen müzik videosu çıktı

Modern soundları doğu esintileriyle birleştiren Soolking, Fransa’nın en çok sevilen dans müziği prodüktörlerinden biri. Fransız R&B şarkıcısı Dadju ile birlikte yayınladığı yeni şarkısı ‘Meleğim’, çok özel bir müzik videosu ile dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

‘Meleğim’ için çekilen bu güzel videoyu izlemek için: https://youtu.be/ReK5Z0RCbSY

‘Meleğim’i dijital platformlardan dinlemek ve satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/soolking-melegim

İstanbul’un birbirinden güzel manzaralarını izleyiciyle buluşturan müzik videosunun başrollerinde ise Türkiye’den çok sevilen oyuncu Ebru Şahin, CZN Burak ve Reynmen yer alıyor. ‘Meleğim’ aynı zamanda Soolking’in ikinci albümünün de habercisi olma özelliğini taşıyor.