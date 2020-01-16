Trump'a karşı yargı süreci başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecinde yargılama dönemi, iddianamenin okunmasıyla başladı. Davada azil savcısı sıfatıyla yer alan yedi üyeden biri olan Demokrat Partili Adam Schiff, Senato'da Ukrayna Skandalı ile ilgili azil maddelerini okudu. "Görevi kötüye kullanma" ve "Kongre'nin engellenmesi" gibi suçlamaların yer aldığı iddianame Senato tarafından kabul edildi.

Senato kürsüsünden iddianameyi okuyan Adam Schiff, "Donald J. Trump, başkanlık makamının gücünü kötüye kullanmıştır" dedi. Trump'ın Ukrayna hükümetini, bir sonraki ABD başkanlık seçimleri sürecine dahil olmaya zorladığını ifade eden Schiff, Başkan‘ın daha sonra da skandalın Temsilciler Meclisi'nde soruşturulmasını engellediğini belirtti.

Bu arada Başkan Donald Trump'ın görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davayı ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetecek. Senato'da en uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi Chuch Grassley tarafından yemin ettirilen John Roberts, görevine resmen başladı. Ancak Roberts söz konusu dava sürecinin karar mercii olmayacak. Dava sonunda kararı, ilgili yasalar gereği yargı süreci boyunca mahkemede jüri heyeti olarak yer alacak olan 100 senatör verecek. Kendi görev yemininden sonra jüride yer alan isimlere yemin ettiren John Roberts, "Anayasa ve kanunlar doğrultusunda tarafsız bir şekilde adalete uygun davranacağım, tanrı yardımcım olsun" ifadesini kullandı.

Trump: Bu süreç bana karşı siyasi bir cadı avı

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya, 2020 Başkanlık Seçimleri'ndeki olası rakibi Joe Biden'a karşı soruşturma başlatılması için baskı yaptığını öne sürüyor. Trump'ın bu bağlamda Kiev yönetimine 391 milyon dolar çapında askeri yardımda bulunmayı da taahhüt ettiği iddialar arasında. Demokratlar‘ın bir diğer iddiası da Trump'ın, konunun Temsilciler Meclisi'nde soruşturulmasını engellediği yönünde. Buna göre Başkan Trump, hem şahitlerin ifade vermelerini engelledi hem de konuyla ilgili önemli belgeleri Temsilciler Meclisi'ne göndermedi.

Trump ise tüm iddiaları reddederk, şahsına karşı "siyasi bir cadı avı" başlatıldığını savunuyor. Siyasi uzmanlara göre, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Başkan Trump'ın görevinden azledilmesi neredeyse imkansız. 100 koltuklu Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 temsilcisi bulunuyor. Başkanlık makamındaki kişinin görevinden uzaklaştırılması içinse üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir başkan aleyhinde üçüncü kez azil davası başladı. Daha önce 1868 yılında Andrew Johnson ve 1999'da Bill Clinton'a karşı açılan davalar sonuçsuz kalmıştı. 1974 yılında, Watergate Skandalı ile ilgili olarak, dönemin başkanı Richard Nixon'a karşı başlatılması planlanan yargı sürecine ise Nixon'un görevinden istifa etmesiyle gerek kalmamıştı.

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