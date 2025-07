DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde dönem sonu proje sunumları gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı öğrencileri, dönem sonu proje sunumlarını gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay’ın koordinatörlüğünde yürütülen English Literature (ELTE216) ve The Structure of English (ELTE122) dersleri kapsamında hazırlanan grup araştırma projeleri, Eğitim Fakültesi giriş alanında poster sunumu şeklinde sergilendi.

Lisans öğrencileri, ELTE216 dersi kapsamında İngiliz, İskoç ve Amerikan edebiyatından tanınmış yazarların şiirlerini; tema, dil ve edebi özellikler açısından inceledikleri poster sunumlarını paylaştılar. ELTE122 dersi kapsamında ise yazılı ve sözlü medya örneklerinden yola çıkarak, İngilizce cümle yapıları üzerine hazırladıkları projeleri tanıttılar.

ELTE216 dersi çerçevesinde hazırlanan çalışmalarda öğrenciler, farklı dönemlerden seçilmiş şiirleri çok yönlü biçimde değerlendirdi. Öğrencilerden İlke Cemaloğlu, Ervanur Yanık, Zeynep Destici ve Ceren Çanakçı John Keats’in “When I Have Fears That I May Cease to Be” şiirine odaklanırken, Kerem Kaçar, Kardelen Şerife Yılmaz, Doğukan Şahin ve Zeynep Aydıngör William Ernest Henley’nin “Invictus” şiirini analiz etti. Osman Kırmızı, Tolga Sağır, Selçuk Altuğ Baybora ve Yalçın Bayraktar John Edward Masefield’in “Sea Fever” şiirini, Çağdaş Demiralp ve Dovlet Egemberdyev ise Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” şiirini inceledi. Duyal Şerif Çakmak, Emel Giritli, Filiz Nalbant ve Cemre Demiralp William Blake’in “The Tyger” adlı şiiri üzerine çalışırken, Hafize Nur Babuççu, Arda Demirdöven, Furkan Mert Dilek ve Eylül Ayça Şen Sylvia Plath’ın “Mirror” şiirini sundular. Yaren Dikmen, Taylan Özgür Sefer, Merve Karalar ve Naim Ki Maya Angelou’nun “Still I Rise” şiirine odaklanırken, Gizem Türcan, Nilsu Muratağa ve Emirhan Özkan Robert Louis Stevenson’ın “Rain” şiirini analiz etti.

ELTE216 (Grup 3) öğrencileri tarafından hazırlanan sunumlarda da edebi derinliği yüksek çalışmalar yer aldı. Nisa Akdağcık, Elif Güzek Akka, Zehra Bayraktar ve Zeynep Şimal Ertek Edgar Allan Poe’nun “A Dream Within a Dream” şiirini analiz ederken, Mehmet Öztürk, Aşkın Çağlar Demir, Hüseyin Şeref, Ömer Anıl Börklüce ve Emirhan Çetinkaya Dylan Thomas’ın “Do Not Go Gentle Into That Good Night” adlı şiiri üzerine hazırladıkları projeyi sundular. Işık Keçeci, Ali Can Gökalp, Ahmet Nuri Güntekin ve Hasan Enver Kutlu Maya Angelou’nun “On the Pulse of Morning” şiirini değerlendirirken, Tuğba Tuğcu, Neriman Şingirli, Serel Sıla Yıldırıcı ve Ceren Akıncı Sylvia Plath’ın “Lady Lazarus” şiiri üzerine çalıştı. İremnur Doğa, Merve Mertoğlu, Yaren Kartal ve Elif Berfin Geçimli Christina Rossetti’nin “Remember” şiirini analiz ederken, Emine Azra Kara, Iana Maliakina, Noor Awad, Kaan Mustafa Keleş ve Emirhan Rugala ise Sylvia Plath’ın “Ariel” adlı şiirini yorumladı. Melisa Aytemiz, Leyla Aktuğ, Derin Can ve İnci Nural Edgar Allan Poe’nun “Alone” şiirini edebi açıdan ele aldıkları çalışmalarını sergilediler.

Poster sunumlarıyla tamamlanan etkinlik, ders koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay ve öğrencilerin birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.