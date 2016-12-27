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Trodos'ta kaybolan kadın bulundu

Trodos'ta kaybolan kadın bulundu

Trodos dağlarında kaybolan kadın kayakçı bulundu

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Trodos dağlarında kaybolan kadın kayakçı bulundu. In – Cyprus sitesinin haberine göre, dün saat 16.00 sıralarında, kayak yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan 39 yaşında kadın yaklaşık üç saat sonra saat 18.45 sıralarında bulundu.

Polisin verdiği bilgiye göre kadının kayıp olduğunu, 41 yaşındaki eşi haber verdi.. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini açıklayan polis, kadının sadece şokta olduğunu bildirdi. İsimleri açıklanmayan çiftin uyruğu ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

 

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