Trafikte can yakan tablo: 4 ayda 9 can

Ocak ila Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde 9 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Trafikteki acı tablo can yaktı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Ölümlü kazaların 5’i Ocak ayında, 1’i Şubat ayında, 2’si Mart 1’de Nisan’da meydana geldi.

2018 yılının ilk ölümlü kazası, yeni yılın ilk günü meydana geldi. Girne Güzelyurt anayolunda korkunç bir trafik kazası meydana gelmiş, 53 yaşındaki yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan June Knight ile Aziz Türksever bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ocak ayında ikinci ölümlü kaza; 17 Ocak’ta Yonca kavşağı yakınlarında yaşandı, bisiklet sürücüsü Yazgeldi Rahmanov yaşamını yitirdi.

Bu kez 1 gün arayla, 2. ölümlü kaza meydana geldi. 18 Ocak 2018’te Yedidalga’da meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Bedri Gümüş yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralandı.

Ocak ayının 4. ölümlü kaza, 27 Ocak tarihinde Çamlıbel’de yaşandı. Ölümlü trafik kazasında 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı hayata veda etti.

Şubat’ta 1, Mart’ta 2 kişi…

Ölümlü kazalar, ne yazık ki Şubat ayında da devam etti.

2 Şubat tarihinde ise Aslanköy Ulukışla arasında yaşanan trafik kazasında 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayata veda etti.

Metehan-Alayköy anayolunda 12 Mart tarihinde yaşanan trafik kazasında ise 23 yaşındaki Oğuzhan Dayan yaşamını yitirdi.

31 Mart’ta ise Güzelyurt-Yuvacık Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Adnan Konugus hayatını kaybetti.

Dün öğle saatlerinde Yeniceköy ile Serdarlı arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında ise 32 yaşındaki Çağlar Mintaş yaşama veda etti.